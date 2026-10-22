Toby Alderweireld bejubelt Club Brugge-parel live op tv: “Een voorbeeld voor velen”

Joaquin Seys maakte woensdagavond opnieuw indruk bij Club Brugge. De jonge verdediger was tegen RC Lens bijzonder bedrijvig en bekroonde zijn prestatie met een doelpunt in de 3-0-zege. Ook Toby Alderweireld was onder de indruk. De voormalige Rode Duivel richtte zich live op televisie rechtstreeks tot het Brugse jeugdproduct en had niets dan lof voor zijn ontwikkeling en werklust.

“Ik wil eigenlijk iets zeggen”, nam Alderweireld het woord toen Seys na de wedstrijd bij de analisten kwam aanschuiven. “Ik heb jou vorige week al complimenten gegeven. Tot de 90ste minuut blijf je die lijn afgaan. Je bent scherp in verdedigen, de intensiteit is waanzinnig.”

Alderweireld ziet een voorbeeld voor anderen

Vooral de manier waarop Seys zijn verdedigende taken combineert met aanvallende impulsen kon op bewondering rekenen. Tegen Lens bleef de jonge Belg zijn flank afgaan en was hij ook beslissend voor doel. Bij zijn treffer toonde hij bovendien hoeveel inzet hij in zijn spel legt. “En bij dat doelpunt: in die tweede fase weet je gewoon: ‘Ik ga pijn lijden’, toch doe je dat. Het is een voorbeeld voor velen”, benadrukte Alderweireld.

De voormalige verdediger van onder meer Tottenham en Antwerp volgde Seys duidelijk met veel interesse. Hij ziet hoe de Bruggeling stappen blijft zetten en zijn plaats op het hoogste niveau steeds nadrukkelijker opeist.

"Ik geniet van elke wedstrijd"

Alderweireld maakte er geen geheim van dat hij een grote fan is van Seys. “Chapeau hoe jij je de laatste jaren ontwikkeld hebt”, zei hij tegen de verdediger. “Ik geniet van elke wedstrijd als ik hier kom kijken naar jou. Proficiat.”



Voor Seys is het opnieuw een mooie erkenning na een sterke prestatie op het Europese toneel. De verdediger blijft indruk maken met zijn loopvermogen, intensiteit en bereidheid om zich volledig voor de ploeg te geven. Dat ook een ervaren ex-Rode Duivel als Alderweireld zo uitgesproken achter hem staat, onderstreept hoezeer het Brugse jeugdproduct aan waardering wint.