Vincent Kompany openhartig over gezondheid na terugkeer op de bank

Vincent Kompany nam tegen Arsenal opnieuw plaats op de bank van Bayern München. Zijn ploeg bleef steken op 2-2 tegen de Gunners, een resultaat dat gemengde gevoelens opriep. Het voornaamste nieuws: de Belgische coach voelt zich opnieuw beter.

Vincent Kompany was flink verzwakt door een virale infectie en was daardoor tot kort voor de aftrap onzeker voor de wedstrijd van dinsdagavond. De overvolle kalender eist niet alleen bij spelers zijn tol: ook trainers krijgen het zwaar te verduren.

Na het laatste fluitsignaal maakte de trainer van Bayern München dan ook een uitzondering door over zichzelf te praten. Er waren de voorbije dagen vragen gerezen over zijn gezondheid, maar Kompany stelde gerust.

Kompany voelt zich weer beter

"Het gaat beter met mij. We blijven mensen. Als trainer wil je alles zelf doen. Ik heb niet naar mijn lichaam geluisterd en op een bepaald moment zei het: 'Stop nu, man!' Dat was alles. Nu voel ik me beter, anders zou ik hier niet staan", legde Kompany uit.

Daarna verschoof de focus weer naar de wedstrijd, waarin Bayern en Arsenal een aantrekkelijk duel op de mat legden. Het eindigde op 2-2, al had de Rekordmeister op meer gehoopt. Bayern stond immers nog tot de 82e minuut op voorsprong.

Bayern laat zege in slotfase glippen

"We hadden onze momenten en creëerden grote kansen, meer dan ik vooraf had verwacht. Het is jammer dat we in de laatste minuten wat van ons momentum verloren", analyseerde Kompany.





"Dit was een wedstrijd die we konden winnen, maar we mogen niet vergeten dat Arsenal een moeilijke tegenstander is. Tegen zo'n ploeg is het nooit voorbij. Het was een intense match en de jongens hebben alles gegeven. Uiteindelijk was een gelijkspel waarschijnlijk correct", besloot de ex-Rode Duivel.