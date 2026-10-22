Waarom we Rik De Mil ook in Portugal met grijze trui zullen zien - en wat zeggen de spelers?

KAA Gent trekt deze week naar Sporting Braga voor alweer een interessant duel. Rik De Mil zal daar mogelijk ook opnieuw met een dikke trui aan de slag moeten. En wat als het begint te regenen? Er kon een lachje af bij de coach en ook de spelers hebben wel wat te zeggen over de hele zaak.

Tibe De Vlieger sprak over een verdiende zege tegen Aarhus, waardoor De Buffalo's ook in de League Phase van de Conference League met drie punten zijn begonnen. "We krijgen er ook extra vertrouwen van. Defensief staat het goed en we creëren veel kansen."

"Nu moeten we onze kansen nog meer gaan afmaken", beseft de middenvelder. Temeer er op speeldag 2 meteen een ander soort klepper lijkt te volgen met een tripje naar Portugal, waar Sporting Braga de volgende tegenstander is.

KAA Gent kijkt uit naar Sporting Braga

"Braga? Op papier is dat de sterkste tegenstander voor ons misschien wel ja. We zullen opnieuw top moeten zijn en gaan er vol voor om in de Conference League zoveel mogelijk punten te pakken." De Portugezen verloren hun eerste wedstrijd wel - verrassend - met 3-0 bij Kopenhagen.

Tiago Araujo speelt dan weer een match in eigen land. En dus weet hij dat het bijzonder zal worden, want er zal veel familie uit Portugal naar hem komen kijken. Ook hij is op zijn hoede voor Sporting Braga en daar zal die nederlaag op speeldag 1 weinig aan veranderen.

De grijze truien van Rik De Mil

Over naar de coach? "Het is alvast heel belangrijk dat we in onze flow zijn gebleven, want Europa is toch ook een beetje een nieuw begin." En dan is er nog het leuke bonusje dat we Rik De Mil opnieuw in een trui zullen zien. De voorbije weken was hij al veelvuldig te zien in een grijze trui.





Rik De Mil wilde daar ook wel wat over zeggen op zijn persconferentie na de vijftiende ongeslagen wedstrijd tegen Aarhus: "Die grijze truien? Ze zijn er op een bepaald moment mee beginnen lachen en ze hebben al gezegd dat ik hem altijd moet aandoen. Het is al spelend begonnen en ik moet nu verder. Als het regent? Dan zit ik met een serieus probleem denk ik."