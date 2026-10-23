Onmisbaar bij Anderlecht? "We moeten als wilde mannen aan elke match beginnen"

De terugkeer van Giulian Biancone uit blessureleed heeft Anderlecht zichtbaar deugd gedaan. Na twee nederlagen stond de Fransman opnieuw aan de aftrap en groeide hij meteen uit tot een van de sterkhouders in Polen.

Strikt genomen had RSC Anderlecht ook zonder Giulian Biancone al twee wedstrijden gewonnen. Toch ontbrak er bij momenten rust achterin, waar hij samen met Léo Pétrot een duo vormt. Donderdag maakte Biancone zijn comeback in Polen. De Fransman pikte meteen opnieuw zijn leidersrol op, zowel op het veld als voor de camera van de RTBF.

"Deze overwinning doet enorm veel deugd: voor ons, voor de staf, voor de coach en hopelijk ook voor alle supporters", reageerde Biancone na afloop. "Ik vond dat we vanavond een heel sterke wedstrijd speelden." De verdediger stak ook zijn coach een hart onder de riem, nadat die na twee opeenvolgende nederlagen flink wat kritiek had gekregen.

Biancone: "Onze speelwijze moet ons DNA zijn"

"We hebben de ideeën en de tactische afspraken van de coach gerespecteerd. De voorbije weken lukte dat iets minder goed", stelde Biancone vast. "Wanneer we zijn plan volgen en helder blijven denken, is het heel moeilijk om ons pijn te doen. Die manier van spelen moet ons DNA worden. We moeten die intensiteit in elke wedstrijd op de mat leggen."

Volgens de Fransman begint dat al bij de eerste minuut. "Excuseer me voor de uitdrukking, maar we moeten elke match als wilde mannen beginnen. Met de bal moeten we vooruit willen spelen en zonder bal moeten we de tegenstander het leven zuur maken. Dat is ons DNA. Zo hebben we aan het begin van het seizoen resultaten gehaald", aldus de Sporting-verdediger. "En zo moeten we verdergaan."

Pressing legt basis voor sterke Europese avond



Anderlecht zette donderdagavond in elk geval een referentiewedstrijd neer. "Alles viel op zijn plaats. Uitwedstrijden zijn nooit eenvoudig. We scoren na een fout van hen, maar die fout dwingen we af met goede pressing. Dat geldt ook voor het tweede doelpunt. Onze drie goals passen bij onze stijl en achterin hebben we het goed dichtgehouden."