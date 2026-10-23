Vitor Bruno haalt opgelucht adem bij Anderlecht: "We hebben het gemakkelijk gemaakt"

Anderlecht heeft in Polen een belangrijke stap gezet in de Europa League. De 0-3-zege op Jagiellonia Bialystok leverde niet alleen drie punten op, maar ook wat ademruimte voor coach Vitor Bruno. Na een Europese start met 0 op 6 was een reactie dringend nodig. “Ik ben blij voor de spelers”, vertelde de Portugees achteraf.

Bruno was vooral tevreden over de manier waarop zijn ploeg de wedstrijd aanpakte. De druk bij Anderlecht is groot, maar zijn spelers bleven volgens hem overeind. “Het is niet altijd makkelijk om om te gaan met de druk die op Anderlecht heerst. Ze zijn moedig gebleven. We hebben hier als een hecht team gespeeld. We waren agressief en ontnamen Jagiellonia de bal.”

Toch zag de trainer ook werkpunten. In de eerste helft mocht het tempo volgens hem soms hoger liggen en koos Anderlecht niet altijd de juiste oplossing. Ondanks die onvolkomenheden maakte paars-wit de wedstrijd uiteindelijk een stuk eenvoudiger dan vooraf verwacht. “Dit was echt geen makkelijke match, maar we hebben ze wel makkelijk gemaakt.”

Biancone brengt leiderschap, Onia Seke grijpt zijn kans

Ook de terugkeer van Biancone stemde Bruno tevreden. De verdediger brengt volgens de coach niet alleen kwaliteit, maar ook leiderschap in de ploeg. Daarnaast had Bruno bijzondere aandacht voor Jayden Onia Seke. "De terugkeer van Biancone was belangrijk omdat hij een leidersprofiel heeft, maar ik ben ook blij voor Jayden Onia Seke. Hij was eventjes uit beeld, maar dit was het moment om hem te herlanceren en hij scoorde."

De opluchting na de eerste Europese punten was duidelijk, maar bij Anderlecht is er weinig tijd om achterover te leunen. “De voldoening die we nu hebben, is dat we toch drie punten hebben in deze competitie. Na die start met 0 op 6 was dat stilaan dringend.”



Echt vieren zit er volgens Bruno niet in. “Je kunt niet echt genieten van zo’n zege, want in een club als Anderlecht is winnen eigenlijk normaal. Als je verliest, zie je wel af.” De focus ligt alweer op zondag, wanneer AA Gent wacht. “Nu zitten we al met ons hoofd bij de volgende wedstrijd. Ook heel belangrijk.”