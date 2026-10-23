Weer twee nieuwe blessures: Union houdt hart vast voor komende weken

Union Saint-Gilloise heeft met een overtuigende 4-0-zege tegen Hapoel Beer Sheva een belangrijke stap gezet in de Europa League. Toch was er ook reden tot bezorgdheid voor coach David Hubert, want Mateo Biondic en Darius Olaru vielen allebei geblesseerd uit. Met zeven punten op negen staat Union er Europees goed voor, maar de medische staf heeft opnieuw werk voor de boeg.

Biondic moest al na negen minuten naar de kant nadat hij zijn enkel had omgeslagen. De flankverdediger bleef een tijdlang aan de zijlijn liggen en werd uiteindelijk op een draagberrie afgevoerd. Hij werd voor controle naar het ziekenhuis gebracht. “We hopen dat het meevalt”, vertelde Hubert achteraf. Over de ernst van de blessure was voorlopig nog geen duidelijkheid.

Olaru mogelijk met lichte hersenschudding

Ook Olaru haalde het einde van de eerste helft niet. De Roemeen kreeg een stevige botsing te verwerken na een contact met Niv Yehoshua en moest met een hoofdblessure naar de kant. “Hij had op dat moment pijn, maar het ging nadien beter. Mogelijk heeft hij een lichte hersenschudding”, aldus Hubert. Olaru kon de tweede helft wel vanaf de bank volgen.

De twee uitvallers kwamen boven op een al behoorlijk gevulde ziekenboeg. Rob Schoofs kampt met een kuitblessure, Ondrej Kricfalusi heeft last van zijn enkel, terwijl Kevin Mac Allister revalideert van een kruisbandblessure. Ook Ilan Hurtevent staat voorlopig aan de kant met een spierblessure. De brede kern van Union wordt dus op de proef gesteld.

Rodriguez terug, ook Zorgane en Sykes naderen

Er is gelukkig ook positief nieuws. Kevin Rodriguez maakte tegen Beer Sheva zijn rentree en mocht in de slotfase invallen. Ross Sykes zat eveneens opnieuw op de bank, al zou hij volgens de huidige inschatting nog ongeveer tien dagen nodig hebben om volledig wedstrijdfit te zijn. Adem Zorgane maakt mogelijk dit weekend al zijn comeback.

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Dat zou welkom zijn, want zondag wacht in de competitie de thuiswedstrijd tegen Cercle Brugge. Daarna kan Union zich opnieuw op Europa richten, met over twee weken een verplaatsing naar Celta Vigo. De ruime Europese zege geeft vertrouwen, maar Hubert zal vooral hopen dat de nieuwe blessures niet te zwaar doorwegen in een drukke periode.