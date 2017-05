Uitgerekend Rozehnal en Akpala duwen zwak Club Brugge kopje onder

Mission Europe. Zo kon deze wedstrijd op voorhand worden omschreven. KV Oostende wil op de slotspeeldag in de running blijven voor een Europees ticket, terwijl Club Brugge de kans kreeg om het CK-ticket binnen te halen.

Opdoffer in de maag?

En het moet gezegd: blauw-zwart zat toch nog met de opdoffer van afgelopen zondag - weg titelkansen - in de maag. Het waren de Kustboys die het tempo bepaalden én de betere kansen kregen.

Op het halfuur was het prijs. David Rozehnal klom het hoogst en slaagde erin om Ethan Horvath te verschalken, 1-0. Al was de verdediger pienter genoeg om amper te juichen voor het vak van zijn voormalige fans.

Ex-Bruggelingen aan de macht

Na de rust kreeg Oostende meermaals de kansen om de wedstrijd te beslissen. Franck Berrier, Fernando Canesin Matos, Knowledge Musona,... Allen lieten ze na om blauw-zwart de spreekwoordelijke doodsteek te geven.

Wesley Moraes leek even roet in het eten te strooien met de gelijkmaker, maar uiteindelijk deed Club Brugge zichzelf de das om. In de slotfase stond iedereen te slapen, behalve... Joseph Akpala. Opnieuw een ex-Bruggeling, 2-1.

Proficiat, RSCA

Op die manier doet KVO een uitstekende zaak en is zeker van plaats vier, terwijl Club Brugge en KAA Gent op de slotspeeldag onder elkaar zullen uitmaken wie op plaats twee zal eindigen. Moeten we nog iets zeggen? Natuurlijk: proficiat met de titel, RSC Anderlecht.