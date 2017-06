Driesje Mertens en assistenkoning De Bruyne doen het voor BelgiÃ«! Mission accomplished!

Op het lappendeken in Tallinn kregen we de wedstrijd die we verwacht hadden. Zeker in de eerste twintig minuten hadden de Belgen vlot overwicht, maar hield de dubbele Estse muur toch stand. Het tempo lag te laag om de Esten echt in de problemen te brengen.

Wat hulp van doelman Aksalu -onthoud die naam- was broodnodig om de dominantie in een voorsprong om te zetten. De doelman loste een voorzet van De Bruyne en Dries Mertens kon heel simpel zijn goeie vorm van dit seizoen verderzetten. Wat een doelpuntenmachine!

De Belgen speelden overigens met één echte spits, Lukaku. Batshuayi zat op de bank, net als Nainggolan en Tielemans. Mertens, Witsel en Fellaini kregen de voorkeur en vooral wat die laatste betreft bleek het een goede keuze.

Fellaini speelde opnieuw een wereldpartij en werd op slag van rust heel belangrijk. Dimitrijev ging met voet vooruit richting enkel van de middenvelder van United, rood was zijn deel. Matchbepalend, die Fellaini, al doet hij het liever anders.

Dat het een pijnlijke zaak was, was duidelijk, maar de Belgen zaten in een zetel. De Esten moesten komen én zaten met een man minder in de tweede helft. Hadden we gezegd dat je Aksalu moest onthouden? Wel, hiervoor.

De doelman van de thuisploeg popte zich uit tot man van de match, ondanks zijn eerdere flater. hij hield pogingen van Lukaku, Mertens, Witsel, De Bruyne en Kompany uit zijn doelvlak. En dan vergeten we er wellicht nog een heleboel.

Zolang de 0-1 op het bord stond bleef het link natuurlijk en de Esten kwamen af en toe toch eens over de middenlijn. Genoeg gespeeld dacht De Bruyne en hij speelde Chadli perfect aan. De rechtsback knalde mooi voorbij Aksalu. De Belgen blijven dankzij een uitstekende De Bruyne groepsleider.