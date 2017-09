Cercle haalt het met tien tegen tien van Lierse en blijft in spoor Beerschot Wilrijk

Cercle Brugge moest in eigen huis tegen Lierse proberen om in het zog van leider Beerschot Wilrijk te blijven. Lierse was van zijn kant op zoek naar de eerste driepunter van het seizoen na drie gelijke spelen op een rij.

Hoogstaand was het niveau niet. De vele nieuwe jongens bij Cercle Brugge -dat met Imorou en Kone alweer twee debutanten telde- moesten elkaar nog wat zoeken op het veld en dat vertaalde zich in een heel warrige beginfase.

Gepruts met grote 'G'

Ook Lierse kreeg geen voet aan de grond, gaandeweg kwam er dan toch wat gevaar namens Cercle met een degelijke Tormin en Bruno, maar de afwerking liet de Bruggelingen in de steek. Waar de match geen gebrek aan had, was discutabele fases in de zestien. Maar liefst vier keer ging een speler van Cercle tegen de vlakte.

Één keer vond Jordy Vermeire het voldoende voor een strafschop, Bruno werkte in stijl af met een droge knal in de linkerbenedenhoek. Aan de overkant kwam Da Silva er nog dicht bij met een vrije trap van op de eigen helft. Doelman Nardi zag de bal tot zijn opluchting naast zoeven.

Gaspar maakt het af

Na de koffie kregen we hetzelfde, slordige, spel tot wanneer Yakubu uitgleed en Cordin zo met twee voeten aantrapte. Tweede geel en richting de douches. Niet dat Cercle lang van die extra man kon profiteren, elf minuten later ging ook Taravel eraf voor een snoeiharde tackle.

Het werd nog een pak rommeliger, maar de thuisploeg bleef de betere ploeg. Uiteindelijk werd het nog 2-0 via Gaspar. Cercle komt zo tot op één punt van leider Beerschot Wilrijk. Lierse mist z'n start met drie op twaalf.