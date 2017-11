OHL geeft vroege voorsprong nog uit handen en verliest twee dure punten na flater Gillekens

Onder het oog van 100 meegereisde Leicester City-fans kreeg den Dreef al snel een doelpunt te zien. Mathieu Maertens knalde de bal tegen de kruising, de goed gevolgde Casagolda kopte de bal in een leeg doel, 1-0 voor OHL.

Weinig kansen

Roeselare kon daar aanvallend weinig tegenover zetten. OHL behield controle over de wedstrijd en kreeg ook de betere kansen. Halverwege de eerste periode kon Aguemon een snelle counter niet benutten. Even later mikte Persoons een prima mogelijkheid recht op Biebauw.

De bezoekers kwamen op het halfuur dan toch beter in de wedstrijd. Gillekens werd echter zelden aan het werk gezet, al was het oppassen voor de snelle aanvallers. Brouwers zijn poging ging voorlangs, aan de overzijde kreeg Aguemon nog een mogelijkheid, maar zijn schot miste precisie.

Gillekens houdt OHL recht

OHL ging met een krappe 1-0 voorsprong de rust in, maar onverdiend was dat niet. Roeselare kwam met volle moed uit de kleedkamers en dat leverde meteen hun beste kans van de match op. Gillekens hield met een prima parade Cornet en Roeselare van de gelijkmaker.

De ingevallen Storm kreeg nog een prima kans, maar besloot op Biebauw. De vrije trap van Aguemon belandde dan weer in de muur. De Mexican Wave ging door het stadion, met dank aan de enthousiaste fans uit Leicester. Al kregen we verder een flauwe tweede helft te zien.

Flater Gillekens

Roeselare kwam nauwelijks door de Leuvense organisatie en kon Gillekens amper op de proef stellen. Het was Maertens die dichtbij de 2-0 kwam, maar de goal viel aan de overkant. Gillekens ging een kwartier voor tijd in de fout op een hoekschop van Brouwers en duwde de bal in zijn eigen goal. Roeselare op 1-1.

Leuven ging in de slotminuten op zoek naar de winnende treffer, maar die kwam er niet. Het opent de tweede periode met een valse noot en kan voor de tweede match op rij niet winnen.