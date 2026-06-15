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Datum: 15/06/2026 21:00
Competitie: WK
Speeldag: Speeldag 1
Stadion: Lumen Field

De Rode Duivels gaven ons de indruk dat ze er echt klaar voor zijn. Maar zijn ze dat ook? Dat weten we om 19u Belgische tijd, in Seattle is dat dus 12u. De temperaturen hier stijgen al serieus. Letterlijk ook. Kan Rudi Garcia ons nog verrassen met zijn basisopstelling?

Johan Walckiers vanuit Seattle
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16:30
België - Egypte

Vooraf

Eindelijk een geslaagde start om twee mislukte toernooien te doen vergeten? België wil zijn Amerikaanse droom waarmaken
Johan Walckiers
vanuit Seattle
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Eindelijk een geslaagde start om twee mislukte toernooien te doen vergeten? België wil zijn Amerikaanse droom waarmaken
Foto: AI generated

Deze keer is het zover: België begint maandag aan zijn WK met een wedstrijd tegen Egypte, dat wordt gezien als de grote concurrent voor de eerste plaats in de groep. En de Rode Duivels doen dat met hernieuwd vertrouwen.

Er is altijd iets stressends aan het feit dat je als een van de laatste landen pas aan je WK mag beginnen. En de Rode Duivels hebben er een slechte gewoonte van gemaakt: in 2014 zaten we in groep H, de allerlaatste die in actie kwam. In 2018 was het groep G en in 2022 groep F. Ook nu weer moesten we eerst heel wat andere ploegen aan het werk zien, vooraleer eindelijk die groep G van de Duivels klaarstond om te starten.

Dat geeft je tijd om te twijfelen, om vragen te stellen - en daarna ook weer om te beginnen dromen en jezelf op te jutten. Want eerlijk: wie was tot nu toe echt indrukwekkend op dit WK? De VS, die we in maart nog vrij makkelijk domineerden. Duitsland? Dat speelde alleen tegen Curaçao. Marokko maakte een sterke indruk, maar Brazilië stelde teleur, Nederland kwam naïef voor de dag tegen een Japan dat in 2018 al eens kennismaakte met onze eigen “remontada”.

Tegelijk waren er ook die kleine uitschuivers van ploegen die op papier favoriet zijn: Turkije dat verloor van Australië, Zwitserland dat bleef steken op een gelijkspel tegen Qatar. En zelfs de zege van Ivoorkust tegen Ecuador, tweede in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiezone, is een signaal om voorzichtig te blijven. En zo kom je aan dag J zonder écht te weten wat je moet verwachten.

Twee rampzalige toernooien vergeten

Want het is ook gewoon zo dat België het graag lastig maakt in zijn eerste matchen van een toernooi. In 2014, herinneren we ons, kwamen we achter tegen Algerije en pas na de rust werd het nog omgedraaid. In 2018, tegen het kleine Panama, moesten we eveneens wachten tot de tweede helft om eindelijk te scoren. En in 2022 hadden we Canada eigenlijk nooit mogen kloppen.

En dan spreken we nog niet eens over het laatste grote toernooi: EK 2024, dat werd ingezet met een povere nederlaag tegen Slovakije. Voor wie nog twijfelt: Egypte is een tegenstander van een hoger kaliber. Te zelfverzekerd aan de aftrap verschijnen zou dus een grove fout zijn. Maar je hebt het gevoel dat deze Duivels dat beseffen. En als volger van de Rode Duivels (sinds 2018, dus) hebben we zelden een sfeer rond de groep gevoeld die zo positief was.

Nu nog oppassen dat ze zich niet laten vangen door die Farao’s, bij wie het enthousiasme ook enorm is - de eindeloze persconferentie van zondag, met een zaal vol journalisten die volledig achter Hossam Hassan stonden, was daar een indrukwekkend bewijs van. Rudi Garcia oogt dan weer rustig, klaar om te beginnen aan wat hij zelf “de graal voor elke bondscoach” noemde, terwijl zijn eerste Brabançonne op een groot toernooi iets voor de middag zal weerklinken in Lumen Field. De supporters die we tegenkwamen zijn optimistisch: ze zijn klaar om vier jaar miserie op grote toernooien te vergeten. Stel hen niet teleur, mannen...

Prono België - Egypte

België wint
Gelijk
België België wint Gelijk Egypte Egypte wint
91.73% 6.77% 1.5%
Populairste
2-1
(36x)		 3-1
(31x)		 2-0
(23x)

Vergelijking België - Egypte

Onderlinge duels gewonnen

1
0
1
18/11 16:05 België België 1-2 Egypte Egypte
06/06 20:45 België België 3-0 Egypte Egypte

WK

 Speeldag 1
Mexico Mexico 2-0 Zuid-Afrika Zuid-Afrika
Zuid-Korea Zuid-Korea 2-1 Tsjechië Tsjechië
Canada Canada 1-1 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Verenigde Staten Verenigde Staten 4-1 Paraguay Paraguay
Qatar Qatar 1-1 Zwitserland Zwitserland
Brazilië Brazilië 1-1 Marokko Marokko
Haitï Haitï 0-1 Schotland Schotland
Australië Australië 2-0 Turkije Turkije
Duitsland Duitsland 7-1 Curacao Curacao
Nederland Nederland 2-2 Japan Japan
Ivoorkust Ivoorkust 1-0 Ecuador Ecuador
Zweden Zweden 5-1 Tunesië Tunesië
Spanje Spanje 18:00 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
België België 21:00 Egypte Egypte
Saudi-Arabië Saudi-Arabië 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
Frankrijk Frankrijk 16/06 Senegal Senegal
Irak Irak 17/06 Noorwegen Noorwegen
Argentinië Argentinië 17/06 Algerije Algerije
Oostenrijk Oostenrijk 17/06 Jordanië Jordanië
Portugal Portugal 17/06 DR Congo DR Congo
Engeland Engeland 17/06 Kroatië Kroatië
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Oezbekistan Oezbekistan 18/06 Colombia Colombia
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