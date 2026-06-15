Datum: 15/06/2026 21:00
Competitie: WK
Speeldag: Speeldag 1
Stadion: Lumen Field

LIVE: De Bruyne ziet zijn kopbal miraculeus gered worden

De Rode Duivels gaven ons de indruk dat ze er echt klaar voor zijn. Maar zijn ze dat ook? Dat weten we om 19u Belgische tijd, in Seattle is dat dus 12u. De temperaturen hier stijgen al serieus. Letterlijk ook. Kan Rudi Garcia ons nog verrassen met zijn basisopstelling?

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Stand Live
Tijd   90+4' 0" 
Johan Walckiers vanuit Seattle
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89
 Egypte komt opzetten. Mechele speelt echter heel secuur!
89
 Vervangen Ahmed Fatouh
Ingevallen Karim Hafez Ramadan
89
 Vervangen Hamdi Fathi
Ingevallen Ibrahim Adel
86
 Vervangen Jérémy Doku
Ingevallen Matias Fernandez Pardo
86
 Vervangen Kevin De Bruyne
Ingevallen Hans Vanaken
83
 De Bruyne kopt naar de verste paal, maar de doelman redt miraculeus.
78
 België heeft de controle, maar elke tegenaanval van Egypte kan dramatisch aflopen.
78
 Lukaku wordt afgeblokt.
76
 Vervangen Mohamed Salah Ghaly
Ingevallen Hamza Abdelkarim
76
 Vervangen Mostafa Zico
Ingevallen Ahmed Sayed
75
  Gele kaart voor Maxim De Cuyper
73
 Meunier krijgt de bal heerlijk mee van Trossard, maar schiet dan te zwak binnen het bereik van de doelman.
71
 Vervangen Emam Ashour
Ingevallen Rami Hisham Abdel Aziz Rabia
66
 Vervangen Charles De Ketelaere
Ingevallen Romelu Lukaku
66

Owngoal 		Owngoal van Mohamed Hany: -
Onder druk van Lukaku duwt Hany de voorzet van Meunier binnen. Ongelooflijk! Lukaku staat slechts 10 seconden op het veld.
65
 Een afgeweken schot van Marmoush gaat niet zo ver naast.
64
 Lukaku staat klaar aan de kant.
62
 De Bruyne kan trappen, maar te centraal.
62
 Tielemans trapt naast van ver.
56
 Vervangen Amadou Onana
Ingevallen Maxim De Cuyper
56
 Vervangen Timothy Castagne
Ingevallen Nicolas Raskin
55
 Courtois slaat weg, maar er komt nog een schot van Ashour. Gelukkig schiet die ver voorlangs.
53
 De Bruyne schildert de vrije trap op de paal. Hoeveel scheelt het?
52
 Raskin en De Cuyper gaan erin komen.
52
 Weer een fout op Doku. Nu op een interessante plaats recht voor doel.
48
 Carembol voor het doel van Courtois, maar twee keer afgeblokt. Daar komen we goed weg!
45+20
 Ergens verwachten we Hans Vanaken straks en een sneller dan verwachte invalbeurt van Lukaku.


Scheidsrechter 		Rust


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45+1
 Doku krijgt een schietkans, maar raakt de bal helemaal verkeerd.
38
 Goed uitgespeelde aanval van de Belgen, maar Trossard mist zijn schot helemaal.
34
  Gele kaart voor Ahmed Fatouh
34
 Courtois redt een schot dat er zeker ging in zitten.
31
 Goeie voorzet Castagne, maar Tielemans kan er net zijn hoofd niet tegen zetten.
30
 Die Ashour maakt het Meunier wel heel moeilijk.
28
 Schot van De Bruyne, maar de doelman redt.
22
 De drankpauze begint.
19

Goal 		Doelpunt van Emam Ashour (Mohamed Salah Ghaly)
Ashour krijgt de bal, draait weg en staat ineens helemaal alleen. Hij kan vrij trappen en doet dat hard in de hoek van buiten de zestien.
16
 Doku wordt echt geviseerd. Deze fout had ook geel moeten zijn.
14
  Gele kaart voor Timothy Castagne
13
 Attia krijgt oververdiend geel voor een fout op Ngoy.
13
  Gele kaart voor Marwan Attia
12
 De VAR komt tussen: geen corner voor België na een run van De Ketelaere.
11
 Doku gaat duidelijk geen ruimte krijgen. Net werd hij omsingeld door vier man.
9
 Onana krijgt een flinke tik. Hij blijft even liggen.
7
 Daar is De Bruyne. Hij schiet net naast. Dat is toch de eerste kans van de match en het is er eentje voor België.
6
 Castagne met een goeie ingreep. Maar de Duivels zouden toch eens de bal in de ploeg moeten kunnen houden.
3
 Het is Egypte dat het voortouw neemt in de beginfase. De Duivels krijgen geen tijd om te voetballen.
2
 Doku wordt meteen heel kort gedekt.
1
 België - Egypte: 0-0
20:57
 't Is spijtig. De hele Belgische pers zit in een persbox achter glas. Van de sfeer gaan we niet zoveel meekrijgen.
België (België - Egypte)
België: Thibaut Courtois - Thomas Meunier - Brandon Mechele - Nathan Ngoy - Timothy Castagne - Youri Tielemans - Amadou Onana - Leandro Trossard - Kevin De Bruyne - Jérémy Doku - Charles De Ketelaere
Bank: Arthur Theate - Maxim De Cuyper - Axel Witsel - Romelu Lukaku - Senne Lammens - Mike Penders - Dodi Lukebakio - Koni De Winter - Joaquin Seys - Diego Moreira - Hans Vanaken - Alexis Saelemaekers - Nicolas Raskin - Matias Fernandez Pardo

Egypte (België - Egypte)
Egypte: Mostafa Shobeir - Ahmed Fatouh - Mohamed Hany - Yasser Ibrahim - Marwan Attia - Mohanad Mostafa Lasheen - Hamdi Fathi - Mostafa Zico - Emam Ashour - Mohamed Salah Ghaly - Omar Marmoush
Bank: Hamza Abdelkarim - Ibrahim Adel - Mohamed Alaa - Tarek Alaa - Mahmoud Saber - Hossam Abdelmaguid - Mohamed Al Shenawi - Rami Hisham Abdel Aziz Rabia - Mohamed Abdel Monem - Trezeguet - Haissem Hassan - Karim Hafez Ramadan - Al Mahdi Soliman - Nabil Emad - Ahmed Sayed

19:27
België - Egypte
Ook onze Waalse collega van Walfoot zit in het feestgewoel. Horen we daar een Nederlandse kraker van De Snollebollekes? Jawel!
19:16

"Obelix" leidt de mars van de Rode Duivels naar het stadion. Dit wordt een avondje! Hoe is de sfeer bij jullie daar in België?
Feestje hoor!
Go Belgium! On met la patate!

We zijn ter plaatse en we zien ook de supporters al toekomen. En ook heel andere figuren ...
16:30
België - Egypte
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België België
Courtois Thibaut 90' 6.6 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
Meer statistieken
Meunier Thomas 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 34/42 (81%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
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Mechele Brandon 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 57/59 (96.6%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Ngoy Nathan 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 67/69 (97.1%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Castagne Timothy   56' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 21/25 (84%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Tielemans Youri 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 35/41 (85.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
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Onana Amadou 56' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 31/36 (86.1%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
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Trossard Leandro 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 30/34 (88.2%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 3/5 (60%)
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De Bruyne Kevin 86' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 29/37 (78.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/4
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
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Doku Jérémy 86' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 20/25 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/5
  • Succesvolle dribbels: 1/7 (14.3%)
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De Ketelaere Charles 66' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 20/25 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
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Bank
Theate Arthur 0'  
De Cuyper Maxim   34' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
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Witsel Axel 0'  
Lukaku Romelu 24' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Lammens Senne 0'  
Penders Mike 0'  
Lukebakio Dodi 0'  
De Winter Koni 0'  
Seys Joaquin 0'  
Moreira Diego 0'  
Vanaken Hans 4' 6.0  
Meer statistieken
Saelemaekers Alexis 0'  
Raskin Nicolas 34' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 13/20 (65%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Fernandez Pardo Matias 4' 6.5  
Meer statistieken
 

Egypte Egypte
Shobeir Mostafa 90' 6.9 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/16 (37.5%)
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Ahmed Fatouh   89' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 30/38 (78.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
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Hany Mohamed 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 25/32 (78.1%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
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Ibrahim Yasser 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 49/53 (92.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
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Attia Marwan   90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 40/50 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
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Lasheen Mohanad Mostafa 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 25/30 (83.3%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Fathi Hamdi 89' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 34/39 (87.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
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Zico Mostafa 76' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 16/21 (76.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Ashour Emam 71' 7.1 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 19/28 (67.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Ghaly Mohamed Salah A 76' 7.0 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 17/18 (94.4%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Marmoush Omar 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/5
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
Meer statistieken
Bank
Abdelkarim Hamza 14' 6.5 -
Meer statistieken
Ibrahim Adel 1' 6.3  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Alaa Mohamed 0'  
Alaa Tarek 0'  
Mahmoud Saber 0'  
Abdelmaguid Hossam 0'  
Al Shenawi Mohamed 0'  
Rabia Rami Hisham Abdel Aziz 19' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 19/20 (95%)
Meer statistieken
Abdel Monem Mohamed 0'  
Trezeguet 0'  
Hassan Haissem 0'  
Hafez Ramadan Karim 1' 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
Meer statistieken
Soliman Al Mahdi 0'  
Emad Nabil 0'  
Sayed Ahmed 14' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken

Vooraf

Eindelijk een geslaagde start om twee mislukte toernooien te doen vergeten? België wil zijn Amerikaanse droom waarmaken
vanuit Seattle
| 305 reacties
Eindelijk een geslaagde start om twee mislukte toernooien te doen vergeten? België wil zijn Amerikaanse droom waarmaken
Foto: AI generated

Deze keer is het zover: België begint maandag aan zijn WK met een wedstrijd tegen Egypte, dat wordt gezien als de grote concurrent voor de eerste plaats in de groep. En de Rode Duivels doen dat met hernieuwd vertrouwen.

Er is altijd iets stressends aan het feit dat je als een van de laatste landen pas aan je WK mag beginnen. En de Rode Duivels hebben er een slechte gewoonte van gemaakt: in 2014 zaten we in groep H, de allerlaatste die in actie kwam. In 2018 was het groep G en in 2022 groep F. Ook nu weer moesten we eerst heel wat andere ploegen aan het werk zien, vooraleer eindelijk die groep G van de Duivels klaarstond om te starten.

Dat geeft je tijd om te twijfelen, om vragen te stellen - en daarna ook weer om te beginnen dromen en jezelf op te jutten. Want eerlijk: wie was tot nu toe echt indrukwekkend op dit WK? De VS, die we in maart nog vrij makkelijk domineerden. Duitsland? Dat speelde alleen tegen Curaçao. Marokko maakte een sterke indruk, maar Brazilië stelde teleur, Nederland kwam naïef voor de dag tegen een Japan dat in 2018 al eens kennismaakte met onze eigen “remontada”.

Tegelijk waren er ook die kleine uitschuivers van ploegen die op papier favoriet zijn: Turkije dat verloor van Australië, Zwitserland dat bleef steken op een gelijkspel tegen Qatar. En zelfs de zege van Ivoorkust tegen Ecuador, tweede in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiezone, is een signaal om voorzichtig te blijven. En zo kom je aan dag J zonder écht te weten wat je moet verwachten.

Twee rampzalige toernooien vergeten

Want het is ook gewoon zo dat België het graag lastig maakt in zijn eerste matchen van een toernooi. In 2014, herinneren we ons, kwamen we achter tegen Algerije en pas na de rust werd het nog omgedraaid. In 2018, tegen het kleine Panama, moesten we eveneens wachten tot de tweede helft om eindelijk te scoren. En in 2022 hadden we Canada eigenlijk nooit mogen kloppen.

En dan spreken we nog niet eens over het laatste grote toernooi: EK 2024, dat werd ingezet met een povere nederlaag tegen Slovakije. Voor wie nog twijfelt: Egypte is een tegenstander van een hoger kaliber. Te zelfverzekerd aan de aftrap verschijnen zou dus een grove fout zijn. Maar je hebt het gevoel dat deze Duivels dat beseffen. En als volger van de Rode Duivels (sinds 2018, dus) hebben we zelden een sfeer rond de groep gevoeld die zo positief was.

Nu nog oppassen dat ze zich niet laten vangen door die Farao’s, bij wie het enthousiasme ook enorm is - de eindeloze persconferentie van zondag, met een zaal vol journalisten die volledig achter Hossam Hassan stonden, was daar een indrukwekkend bewijs van. Rudi Garcia oogt dan weer rustig, klaar om te beginnen aan wat hij zelf “de graal voor elke bondscoach” noemde, terwijl zijn eerste Brabançonne op een groot toernooi iets voor de middag zal weerklinken in Lumen Field. De supporters die we tegenkwamen zijn optimistisch: ze zijn klaar om vier jaar miserie op grote toernooien te vergeten. Stel hen niet teleur, mannen...

WK

 Speeldag 1
Mexico Mexico 2-0 Zuid-Afrika Zuid-Afrika
Zuid-Korea Zuid-Korea 2-1 Tsjechië Tsjechië
Canada Canada 1-1 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Verenigde Staten Verenigde Staten 4-1 Paraguay Paraguay
Qatar Qatar 1-1 Zwitserland Zwitserland
Brazilië Brazilië 1-1 Marokko Marokko
Haitï Haitï 0-1 Schotland Schotland
Australië Australië 2-0 Turkije Turkije
Duitsland Duitsland 7-1 Curacao Curacao
Nederland Nederland 2-2 Japan Japan
Ivoorkust Ivoorkust 1-0 Ecuador Ecuador
Zweden Zweden 5-1 Tunesië Tunesië
Spanje Spanje 0-0 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
België België 1-1 Egypte Egypte
Saudi-Arabië Saudi-Arabië 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
Frankrijk Frankrijk 16/06 Senegal Senegal
Irak Irak 17/06 Noorwegen Noorwegen
Argentinië Argentinië 17/06 Algerije Algerije
Oostenrijk Oostenrijk 17/06 Jordanië Jordanië
Portugal Portugal 17/06 DR Congo DR Congo
Engeland Engeland 17/06 Kroatië Kroatië
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Oezbekistan Oezbekistan 18/06 Colombia Colombia
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