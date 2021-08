Westerlo blijft steken op scoreloos gelijkspel tegen RWDM na flauwe partij

In een weinig hoogstaande partij is Westerlo tegen RWDM niet verder geraakt dan een scoreloos gelijkspel. De kemphanen domineerden de wedstrijd, maar konden voor weinig doelgevaar zorgen. Jan Bernat was er in de tweede helft het dichtst bij, maar Defourny had een schitterende redding in huis.

Westerlo en RWDM trakteerden de fans op een lange studieronde. In een kansarme eerste helft was Rubin Seigers het dichtst bij een treffer. Theo Defourny redde knap op een deviatie van het jeugdproduct van KRC Genk, op een hoekschop van Bernat.

RWDM bleef eenvoudig overeind in het Kuipke en groeide gaandeweg in de wedstrijd. Een afvallende bal belandde op het halfuur pardoes voor de voeten van Nangis, die maar net naast het doel van Jensen besloot. Euvrard dropte Nangis als vervanger voor Ephestion in het elftal. Ephestion wordt door RWDM gehuurd van Westerlo en mag in de onderlinge confrontaties niet in actie komen.

Westerlo eiste het balbezit op, maar kon in een flauwe eerste helft geen kansen meer creëren. De Cuyper en Dierckx probeerden het enkele keren met hoge voorzetten, maar Vaesen zat stevig in de tang bij Ruyssen en Le Joncour. Jordanov werd een keer vrijgespeeld in de vijandige zestien, maar de rechtsachter van de kemphanen knalde wild over. De brilscore aan de pauze was een logisch gevolg.

Aanjager Tuur Dierckx

Ook na de pauze ging Westerlo geduldig op zoek naar de openingstreffer. Dierckx ging op wandel en omspeelde met enkele technische hoogstandjes de RWDM-defensie. Helaas voor de winger leverde het enkel een hoekschop en een open doekje van het thuispubliek op. Tuur Dierckx was de man van de ideeën bij Westerlo. RWDM geraakte niet meer uit de verdrukking en mocht Defourny dankbaar zijn. De ex-doelman van Eupen redde erg puik oog in oog met Bernat, die een anonieme partij speelde.

In de slotfase leek invaller Gouré vrij te kunnen aanleggen, maar een sterk spelende Le Joncour kon ternauwernood ingrijpen. Dat was het enige wapenfeit in iets wat we met veel goede wil een slotoffensief konden noemen. Westerlo en RWDM deelden de punten na een troosteloze partij voetbal. Beide ploegen gaan aan de leiding in 1B met vier op zes. Net als vorige week hield David Jensen de netten schoon.