LIVE: Patro Eisden snel op voorsprong in Deinze!

Ook op 1 mei is er voetbal. Niet in de Champions' Play-off, maar wel in de play-offs van de Challenger Pro League. De ene terugwedstrijd van de halve finales zal daarin wel wat spannender zijn dan de andere.

Als SK Deinze de finale van de play-offs in de Challenger Pro League nog zou ontlopen, dan moet er in eigen huis iets bijzonder geks gebeurd zijn. In de heenwedstrijd in Limburg wonnen ze namelijk met 0-4 bij Patro Eisden.

Wie ze in de finale zullen ontmoeten? Dat lijkt op dit moment veel minder duidelijk, want Zulte Waregem en Lommel hielden het in hun heenwedstrijd op een 1-1 gelijkspel. Mogelijk hopen ze bij Deinze op een derby tegen de buren uit Waregem.

Het is nog niet voorbij volgens de Deinze-coach

"Het is niet voorbij, we hebben nog negentig minuten te spelen", wil coach Hans Somers zich nog niet rijk rekenen. Dat liet hij weten op zijn persconferentie in aanloop naar de terugwedstrijd tegen de Limburgers van Stijn Stijnen.

"Stijnen heeft gezegd dat hij chaos zal willen laten ontstaan, maar daar mogen wij ons niet door laten beïnvloeden. We moeten het benaderen als een nieuwe wedstrijd, waarin het 0-0 staat en we in eigen huis iets willen laten zien."

De wedstrijd begint om 16 uur in de Dakota Arena. Wij tekenen present voor deze belangrijke wedstrijd met oog op promotie. Als Deinze zich plaatst, dan speelt het in de finale van de play-offs eerst op verplaatsing in Lommel of Waregem. De eindwinnaar speelt een barrage tegen het nummer 14 uit eerste nationale.