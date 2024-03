Strijd om promotie in Challenger Pro League wordt plots nog stuk spannender: Lommel SK lijdt heel duur puntenverlies tegen Patro Eisden Maasmechelen

Patro Eisden heeft zaterdag de Limburgse derby tegen Lommel SK met 3-0 gewonnen. De strijd om promotie wordt zo plots weer een heel stuk interessanter.

Lommel SK en Patro Eisden Maasmechelen namen het zaterdagnamiddag tegen elkaar op. Voor beide ploegen staat er nog heel wat op het spel en dus was een overwinning voor allebei meer dan welkom.

Patro Eisden begon goed aan de wedstrijd, alleen bleven echte kansen wel uit. Na een tijdje kon Lommel ook meer in de wedstrijd komen.

De eerste grote kans was er eentje voor de bezoekers. Granell sprintte alles en iedereen voorbij, maar bij de afwerking liep het helemaal mis. Voor een leeg doel knalde hij op de paal.

Even later schilderde een Kevin Kis een vrije trap heerlijk op de paal. Beide ploegen hadden het doelhout al geraakt, maar op doelpunten moesten we wachten.

Lommel meer dan de helft van de match met tien, Patro profiteert

Kort voor rust pakte Dries Wouters al rood. Hij speelde de bal te ver voor zich uit en wou zijn actie goedmaken. Hij slide en tikt eerst de bal weg, maar raakt nadien de enkel van een Patro-speler. Zo kwamen de bezoekers al redelijk snel met 10 te staan.

Kort na rust was het Patro Eisden dat op voorsprong kwam, en op wat voor manier. Doelman De Busser speelt over de grond tot bij Gabriel Silva, maar Noubissi kan zonder enige moeite het leer van hem ontfutselen. Hij werkt af in een leeg doel.

Lommel ging nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, maar de opdracht was moeilijk, zeker met 10 man. Vancsa kwam heel dichtbij wanneer hij alleen op doel af kon lopen, maar doelman Heekeren kwam goed tussen.

Stef Peeters kwam nog heel goed weg. Hij deed iets gelijkaardigs als Wouters, alleen werd hij er niet met rood voor bestraft.

Invaller Sigurdarson kon de wedstrijd uiteindelijk beslissen. Na kinderlijk balverlies van De Grand kon hij het leer vrij in doel knallen. Nog geen vijf minuten later kopte hij via een corner de 3-0 tegen de touwen.

Na deze nederlaag blijft Lommel SK nog wel op de tweede plaats in het klassement staan met 48 punten. Patro Eisden klimt naar de vijfde plaats en telt 47 punten, eentje minder dan Lommel. Nu wordt de strijd om promotie plots nog een heel stuk spannender.