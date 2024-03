Beerschot blijft op titelrace na gevleide zege tegen Jong Genk en mag de afwezigheid van de VAR dankbaar zijn

Om kampioen te spelen moet je soms gewoon winnen zonder goed te spelen. Een beetje geluk mag ook niet ontbreken. Dit liet Beerschot vandaag zien tegen Jong Genk.

Exact 10 jaar geleden werd Beerschot kampioen in eerste provinciale en dit kon men niet onopgemerkt laten voorbijgaan. De helden van toen werden in de bloemetjes gezet en luid toegezongen door de fans. Het luidste applaus was duidelijk voor Jurgen Cavens en de toenmalig trainer Urbain Spaenhoven.

Moeilijk begin voor Beerschot

Jong Genk nam snel het initiatief in het begin. Na amper één minuut had het al 0-1 kunnen staan, maar Matijas bracht nog tijdig redding. In de eerste 10 minuten kwam Jong Genk nog tot tweemaal toe gevaarlijk opzetten. Al hield de defensie van Beerschot stand.

Het gevaar van Beerschot kwam via een uitstekende voorzet van Sanusi, maar de bal ging voorlangs. Wright-Phillips werd nog diep gestuurd, maar Penders was sneller op de bal.

Op en neer en Beerschot verschijnt

Het was zeker geen gezapige partij want Beerschot herstelde het evenwicht en vanaf dan ging het spel goed op en neer. Beide ploegen hadden duidelijk aanvallende intenties en waren van plan om drie punten weg te kapen.

Het was na net geen halfuur spelen Beerschot dat het gevaarlijkste was. Smaakmaker en aanjager Thibaut Verlinden mocht alleen op de Genkse doelman afgaan. Verlinden behield echter zijn kalmte niet en Penders kwam goed uit.

De doelman van Jong Genk dook in de benen van Verlinden en kon zo de bal wegwerken. Beerschot haalde er nog wel een hoekschop uit, maar net zoals al een aantal keren voordien konden ze niet profiteren van een stilstaande fase.

Beerschot grijpt momentum

Het was Beerschot dat na de kans van Verlinden het moment greep. Sanusi op de paal en éénmaal voorlangs. Dan volgde een kopbal van Reyners, maar deze ziet zijn kopbal gered worden door een uitstekende Penders van Jong Genk.

Het was gewoon wachten tot Beerschot zijn kans greep en daar zorgde Weymans voor. Vlak voor rust schoot de middenvelder de bevrijdende 1-0 voorbij Penders. Een zucht van opluchting rolde van de Kielse banken.

Jong Genk wil meer

Je zag niet dat Beerschot met een voorsprong uit de kleedkamer was gekomen. Jong Genk nam het initiatief en vooral de jonge Cédric Nuozzi liet zich opmerken. Hij zag echter voor de derde maal deze wedstrijd zijn schot nipt naast gaan.

De thuisploeg vond moeilijk hun weg naar het Genkse doel. Dit mede door de hogere druk dat Jong Genk zette dan in de eerste helft.

Een wedstrijd met twee gezichten

Al begon de tweede helft met veel enthousiasme van de jonge Genkenaar. Dit konden ze echter niet vasthouden. Beerschot die konden daar zelf heel weinig tegenover zetten.

Het was dan ook tijd voor vers bloed om dat van de fans terug te laten stromen.

Het venijn in de staart

Ver in de toegevoegde tijd scoort Jong Genk nog, maar spijtig genoeg voor hen is er geen VAR aanwezig. De grensrechter keurt het doelpunt van Jong Genk af, maar de beelden zeggen iets anders.

Met een zuinige en gevleide zege blijft Beerschot in de titelrace en begint het weekend met druk te zetten op de concurrentie.