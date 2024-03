Een emotioneel weerzien bij Beerschot met een eregast

Voor de wedstrijd tegen Jong Genk zette Beerschot de kampioenenploeg van 2014 in de bloemetjes. Daar was een heel speciaal moment bij.

Diepe neergang en steile opmars

In 2013 werd Beerschot failliet verklaard. Even zag het naar uit dat ze nooit nog terug gingen komen, maar KFCO Wilrijk gooide een reddingsboei uit.

Zo begon het seizoen 2013-2014 met het vernieuwde KFCO Beerschot-Wilrijk in eerste provinciale. Een steile opmars zou het worden.

Direct kampioen

In 2014 werden ze direct kampioen in eerste provinciale. Dit in een uitverkocht Olympisch Stadion en deze moment werd nog eens herbeleefd met de helden van toen.

Eén van deze helden was er in leven spijtig genoeg niet meer bij, maar zijn herinnering werd levend gehouden.

Eén van de kampioenenmakers was Tim Nicot. Hij liet echter in 2015 het leven door een hartstilstand. Dit op een voetbaltornooi met vrienden.

Hij was er in leven niet meer bij, maar zijn broer zorgde ervoor dat hij toch zijn moment kreeg. Hij had namelijk de urne van Tim mee op het veld genomen zodat hij toch ook nog even bij zijn supporters kon zijn.

Een pakkend moment op het Kiel en het eerbetoon voor Tim Nicot dat hij verdiende.