Lierse verzekert zich van behoud in Challenger Pro League na winst tegen Club NXT

Op speeldag 28 ontving Lierse de jongeren van Club NXT op Het Lisp. Bij winst was Lierse mathematisch zeker van het behoud.

Met een voorsprong van zeven punten op eerste degradatiekandidaat Seraing was Lierse al redelijk zeker van het behoud. Als Lierse kon winnen van Club NXT waren ze daar ook mathematisch zeker van.

De wedstrijd begon goed voor Lierse. Nog voor het halfuur zorgden Ousmane Sow en Nils Schouterden voor een 2-0 voorsprong. In de tweede helft vergrote Maxim Kireev de voorsprong op assist van Schouterden. In de laatste minuut scoorde Lenn De Smet nog eerredder voor Club.

Dankzij deze winst springt Lierse voorlopig over Jong Genk en RSCA Futures naar de tiende plek in het klassement. Seraing en SL16 bengelen onderaan in het klassement op de degradatieplaatsen.