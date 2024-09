LIVE: Nog geen doelpunten in Lokeren-Temse - Deinze, rusten geblazen!

83

De poppen gaan even aan het dansen. Duwtje hier, duwtje daar. Het koelt zonder blazen.



80

Boujouh neemt op de slof! Net naast!



78

Van Moerzeke haalt er met moed en zelfopoffering een corner uit.



75

Aan beide kanten een schotje. De kans voor Sporting Lokeren was wel groter te noemen.



71

Aan beide kanten nog eens wat wissels. Brengt dat wat extra drive?



68

Jarno Vervaque

Massimo Decoene





68

Sebastiaan Brebels

Jonas Vinck





68

Sterk schot van Hendrickx op de achteruitgelegde bal. Net naast de kooi van Gabriël. Lokeren-Temse is aan het kreunen.



65

De ingevallen Fdaouch laat zich een paar keer zien bij Deinze. De combinaties met Hendrickx komen net niet in de fase van de waarheid.



62

Corner voor Deinze. Schuermans kopt via een Lokerse schouder over.



60

Tuur Dierckx

Zakaria Fdaouch





60

Guillaume De Schryver

Lennart Mertens





59

Gele kaart voor Guillaume De Schryver





59

Deinze probeert de forcing te voeren. Tot dusver leidt dat wel nog tot niets.



56

Vrije trap voor Lokeren, maar hij waait over.



53

Daci bijna tot bij Dierckx, maar er zit nog een Lokeraar tussen. Aan de overkant meteen een interessante voorzet van Van Moerzeke, maar niemand kan knikken.



50

De tweede helft geeft toch meteen iets meer tempo. Wat krijgen we?



48

Geen wissels. De thuisploeg sleept er meteen een corner uit na een leuke combinatie.



46

De bal rolt opnieuw op Daknam!



45+20

"Hoog tijd voor een pintje, dank u wel", kirt de stadionspeaker. We zullen het maar bij een koffietje houden zeker?



45+20

Rusten met 0-0 in Lokeren-Temse - KMSK Deinze!



45

We krijgen 1 minuten blessuretijd.



44

Nog eens een voorzet vanop rechts bij Lokeren, maar er is niemand die aan de bal kan.



42

Het gaat wat holderdebolder in deze fase. Van links naar rechts en terug. Krijgen we nog iets voor de koffie? En is er koffie op Daknam? Het is lang geleden dat we hier nog waren in de perstribune.



40

Gele kaart voor Jaime Sierra Mateos





39

Daci kan helemaal vrij inkoppen. In twee keer raakt hij voorbij Brent Gabriël, maar er was al gevlagd en gefloten voor buitenspel.



37

Gele kaart voor Naïm Boujouh





37

Nu gaan ook de schoenen van Tuur Dierckx uit. Gele kaart voor Boujouh!



34

We kabbelen stilaan richting rust.



31

Over het halfuur ver. Lokeren-Temse speelt zeker niet slecht mee, maar in de zone van de waarheid is het toch nog wat weinig.



28

Van Moerzeke kan een keertje uithalen, maar het schot gaat over de kooi van Nacho Miras.



25

Wat corners en inworpen voor Deinze, maar zonder gevaar.



22

Aan de supporters zal het niet liggen, maar de match zelf is matig.



19

Voorzet van Boujouh, maar er kan niemand bij.



16

Het is uiteindelijk Dierckx die de bal bewust buitentrapt. Hachelijke situatie toch eventjes.



15

De schoen van Prychynenko wordt uitgetrapt, maar Van Moerzeke profiteert niet optimaal.



12

En nog een keertje de achterlijn gehaald, maar de voorzet is geen probleem voor Gabriël.



10

Bij Deinze halen ze eens de achterlijn, maar geen probleem voor Gabriël.



7

Sporting Lokeren-Temse zet wat druk op de bal, de voorzet wordt een afzwaaier.



4

Matig begin van deze wedstrijd. Een beetje aftasten aan beide kanten.



1

De bal rolt in Lokeren.



1

Lokeren-Temse - SK Deinze: 0-0