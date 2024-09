Pittige Oost-Vlaamse derby tussen Lokeren en Deinze mist maar één ding

Sporting Lokeren-Temse en KMSK Deinze speelden op zaterdagavond een belangrijk duel tegen elkaar. Beide ploegen hadden nood aan een deugddoende driepunter en dat zorgde ook voor de nodige stress.

Lokeren-Temse had amper 1 op 15 en wilde dan ook dringend punten pakken om achterin wat weg te komen. Tegen KMSK Deinze dat meespeelt in de top-6 voorlopig met 10 op 15 zou dat niet makkelijk worden.

Hans Cornelis koos voor Dianganga in de plaats van Cassaert achterin. Ook Janssen (voor Van Daele) en Ntamack (voor Soumaré) waren nieuw. Indy Boonen stond niet op de basis op het wedstrijdblad, maar mocht wel aan de match beginnen.

79 procent balbezit voor Deinze

Hernan Losada van zijn kant deed slechts één wissel bij Deinze: Daci kwam in de spits in de plaats van Mertens. De spits zou zich een paar keer laten zien, maar scoren kon hij ondanks zijn bedrijvigheid niet.

Na 45 minuten voetbal had Deinze liefst 79 procent balbezit. Tekenend voor de rustige dominantie waarmee ze speelden en die ook na de rust zeker werd getoond. Toch leverde het niet al te veel kansen op. De brilscore aan de rust was zeker logisch te noemen.

Weinig grote kansen

In de tweede helft werden we iets meer verwend. Door de inbreng van onder meer Fdaouch kwam Deinze wat meer in de buurt van doelman Brent Gabriël. Hendrickx schoot de beste kans net naast, Schuermans kopte eens net over.

Aan de overkant was het gek genoeg de thuisploeg die een paar keer profiteerde van de vrijgekomen ruimte om met een aantal leuke kansen te komen. Van Moerzeke had in het slot de 1-0 op de slof, maar trapte te zwak in. Ook Boujouh kreeg een dot van een kans, Vervaque trapte in blessuretijd naast een leeg doel.

Het enige dat ontbrak was een doelpunt. En dat kregen we uiteindelijk ook niet te zien. Voor Sporting Lokeren-Temse is het een verdubbeling van de punten, voor Deinze zijn het twee verloren punten in de strijd om promotie. Toch zal uiteindelijk misschien niemand tevreden zijn met de 0-0.