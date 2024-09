LIVE: Wat doet hekkensluiter tegen team dat moet vrezen voor puntenaftrek?

Lokeren-Temse staat momenteel laatste in de Challenger Pro League met amper 1 op 15. Deinze doet het heel wat beter op dit moment met 10 op 15, maar ook daar zijn er de nodige problemen.

Hans Cornelis vatte het na de nederlaag tegen La Louvière treffend samen: "We missen een over-mijn-lijk-mentaliteit. We hebben nog te vaak te veel respect voor de tegenstrever. Ook qua concentratie kan het soms beter."

Een gevoel dat ook leefde bij de spelers ondertussen. "We moeten zowel aanvallend als verdedigend in de box scherper, sterker en alerter zijn. Er is niets mis mee om eens het smeerlapje uit te hangen."

Deinze met extrasportieve problemen

"Op dit moment komt het er niet meer op aan om mooi voetbal te brengen, maar wel om punten te pakken. Anders zal de druk alleen maar toenemen en daar wordt eigenlijk niemand beter van", aldus Jarno Vervaque tegen Het Nieuwsblad.

Bij KMSK Deinze zijn er dan weer extrasportieve problemen. De club kreeg van de licentiecommissie een tijdelijk transferverbod omdat de club bij een tussentijdse controle niet alle gevraagde financiële bewijsstukken kon voorleggen.

Ook de zogeheten 'Squad Size List' voor spelers boven de 21 jaar werd daardoor teruggebracht van 25 naar 23, al is dat tot op heden nog geen probleem voor de Oost-Vlamingen. Als tegen 20 oktober de problemen niet opgelost zijn, dan zou de Licentiecommissie wel eens kunnen besluiten tot een puntenaftrek.