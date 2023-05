Brussel boven in JPL! RWDM keert terug: na 15 jaar weer eersteklassevoetbal in Edmond Machtensstadion

We kunnen u melden dat Brussel vanaf volgend seizoen drie eersteklassers herbergt. RSCA Futures kon RWDM niet al te veel in de weg leggen, maar RWDM deed er lang over om die tweede goal te maken. En zo gierden de zenuwen toch nog door het Edmond Machtensstadion.

Het was een Brusselse derby tussen RWDM en RSCA Futures. Die laatsten hadden waarschijnlijk nog nooit zoveel uitsupporters mee. En toch had je niet het gevoel dat die 'meegereisde' supporters het RWDM niet gunden. 't Was een opperbest sfeertje in het Edmond Machtensstadion.

De meeste fans kijken wel uit naar al die Brusselse derby's volgend seizoen in 1A. Maar dan moest 'le RWD de Meulebeek' eerst zelf winnen. Al na vijf minuten wist je: dat mag geen probleem worden. De Futures moesten het afleggen in enthousiasme en fysieke kracht. Ze geraakten amper over de helft.

RWDM wou de klus snel klaren, maar zag zijn vele pogingen over, naast of in de handen van doelman Vanhoutte belanden. Le Joncour scoorde wel, maar er werd gevlagd voor buitenspel. En geen VAR om te corrigeren. Vanuit de tribune keken niet-uitvoerend voorzitter Wouter Vandenhautte en assistent Robin Veldman toe hoe hun ploeg weggespeeld werd.

In goeie handen bij Textor

Eén keer was er een goeie kans voor de Futures, maar De Wilde lobde de bal op de deklat. Op dat moment stond het wel al 1-0. Alexis De Sart had de bal over de verdediging gewipt en Biron pegelde de bal in de bovenhoek. Het veldoverwicht had een hogere score gerechtvaardigd.

Want zo bleef het wel heel spannend. In Beveren was de thuisploeg op achterstand gekomen, maar zette dat snel recht in de tweede helft. Een tegengoal in Brussel zou voor heel wat nervositeit gezorgd hebben. Maar zover kwam het dus niet, al wrongen ze heel wat mogelijkheden wel de nek om. Het kostte de fans een paar jaar van hun leven, maar dat hadden ze er duidelijk voor over.

Traditieclub Molenbeek vervoegt de buren uit Sint-Gillis en Anderlecht. Een aanwinst voor 1A? Met de fanatieke aanhang erbij, tuurlijk wel. En met John Textor hebben ze een sterke man die de ploeg zeker niet in de steek zal laten. Integendeel... de Amerikaanse zakenman wil verder fors investeren.

Dat zal ook moeten, want de huidige ploeg kan zeker een kwaliteitsinjectie gebruiken. Een groot deel van de kern is immers gehuurd. Denk maar aan De Sart, Challouk, O'Brien... Maar voor nu: proficiat RWDM. En een feestje bouwen.