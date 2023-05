Steenrijke eigenaar van RWDM heeft grootse plannen: "Nu gaan we achter Anderlecht aan"

John Textor, eigenaar van RWDM, is een flamboyant figuur. De steenrijke Amerikaan heeft naast de Brusselse club ook nog belangen of is eigenaar van het Engelse Crystal Palace, het Braziliaanse Botafogo en het Franse Olympique Lyon. En ook met RWDM heeft hij grootse plannen.

En dat zijn plannen op eerder korte dan lange termijn. Textor is ambitieus. "Wat de doelen zijn? Eén: niet degraderen. En twee: we willen rivaliseren met de clubs die voor Europees voetbal spelen in twee of drie jaar. Kijk wat we bij Botafogo gedaan hebben. We hebben Flamengo en Corinthians verslagen."

"In het begin van het seizoen stonden we er niet goed voor. Ik zei toen: we gaan achter Flamengo aan. En dat gebeurde. Dat Anderlecht de grote Brusselse concurrent is en de recordkampioen? (haalt de schouders op) Wie? Je ne parle Français... Ja, we gaan ook achter Anderlecht aan, daar mag je zeker van zijn."

Ook Union SG is een concurrent in het Brusselse. "(lacht) Nu kan ik Tony Bloom (eigenaar van Union en Brighton) op twee manieren 'kloten', met Crystal Palace en met RWDM. Kijk, volgend seizoen wil je gewoon goed spelen en een paar grote overwinningen tegen topclubs pakken. Een paar grote ploegen een kaakslag geven."

Hoe dat gebeurt, maakt Textor weinig uit. "Duurzaamheid is iets waar iedereen moet naar streven. Ik kijk dan naar Lyon, waar negen spelers uit de eigen opleiding op het veld stonden. Dat gebeurt niet in Engeland, maar dat kan hier wel gebeuren. We gaan veel geld in onze academie steken. Het kan me niet schelen of dat met deze jongens gebeurt of met 15-jarigen."

Want met één titel is zijn honger niet gestild. "Ik hoop dat we snel nog een titel pakken, maar dat kan ook niet de realiteit zijn. Het kan zijn dat de volgende jongens die ons aan een titel helpen nu nog maar 15 jaar oud zijn."