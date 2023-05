Duidelijkheid over clubicoon van RWDM, eigenaar geeft toe dat er dikwijls 'discussies' waren: "Iedereen spreekt over wie de echte voorzitter van RWDM is"

Op de kampioenenviering waren het twee dikke vriendjes, maar er is dit seizoen meer dan één verhitte discussie geweest tussen eigenaar/voorzitter John Textor en voorzitter van de Raad van Bestuur, Thierry Dailly. Die laatste is enorm populair bij de fans.

Maar de vraag stelde zich dus ook of beide heren zouden kunnen blijven samenwerken. Textor zou graag spelers van zijn andere clubs naar RWDM halen, maar Dailly ging niet mee in dat verhaal. De Amerikaan antwoordde tijdens de titelviering zelf op de onrust die de fans voelden rond clubicoon Dailly.

"Denk je dat Thierry en ik geen discussies hebben over spelers? Maar we vechten voor deze fans en het werkt. Iedereen spreekt over wie de echte voorzitter van RWDM is. We zijn beiden voorzitter, we zijn partners. We deden het werken en gaven deze gemeenschap een titel", aldus Textor.

Er is dus geen sprake van een vertrek. "Hoezo? Thierry is mede-eigenaar van de club en ik heb geen plannen om hem uit te kopen. Als je me nu vertelt dat ik volgend seizoen de hele tijd moet vechten met Thierry over spelers en de te volgen richting en we pakken weer een titel... Dan doe ik dat meteen."