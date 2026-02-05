Datum: 05/02/2026 20:30
Competitie: Beker van België
Speeldag: Halve Finales (H)
Stadion: Lotto Park

LIVE: Vandeplas laat de 0-2 liggen, Still gaat ingrijpen

Volgende week staat op de Bosuil de terugwedstrijd in de halve finale van de Beker van België gepland, maar de heenwedstrijd in het Lotto Park kan al een belangrijke richtinggevende rol spelen. Voor beide ploegen staat er veel op het spel.

Tijd   63' 7" 
Johan Walckiers vanuit het Lotto Park
63
 Vervangen Ibrahim Kanate
Ingevallen Coba da Costa
63
 Vervangen Tristan Degreef
Ingevallen Yari Verschaeren
63
 Direct een schot van Verschaeren, maar in de handen van Nozawa.
60
 Vandeplas had de 0-2 maar voor het induwen bij een voorzet, maar mist de bal.
56
 Sardella speelt niet zijn beste match. Nu geeft hij de bal pardoes over de zijlijn. Een simpele pass nochtans.
53
 Saliba trapt over.
53
 Het is net niet goed genoeg bij Anderlecht. De passes komen niet aan terwijl de ruimtes er wel liggen.
49
 Ook een reuzenkans voor Anderlecht op corner, maar Diarra kopt over.
49
 Maamar trapt eens, maar glijdt weg en houdt er toch nog een corner aan over.


Scheidsrechter 		Rust


45+3
 Dat had de 1-1 al kunnen zijn. Bertaccini schiet vanuit de draai naast. Zulke kansen moet Anderlecht afwerken als ze hoop willen houden.
45+1

Goal 		Doelpunt van Vincent Janssen (Daam Foulon)
Een corner van Praet wordt verlengd door Janssen en Sardella kan de bal niet meer uit de netten halen. Antwerp juicht.
45
 Wat een blunder van Maamar. Vandeplas kan daardoor alleen op doel af, maar Coosemans houdt zijn schot tegen. Wat een save!
42
 Vandeplas schiet over na een counter van Antwerp waarbij Janssen en hij twee tegen één kwamen tegen Hey.
41
 Even was er vraag naar een penalty voor Anderlecht na hands, maar de VAR onderzocht het vlug en wuifde het weg.
39
 Antwerp probeert vooral snel diep te spelen, maar Vandeplas en Janssen zitten in de greep van Diarra en Hey.
38
  Gele kaart voor Killian Sardella
38
 Kanaté kan echt wel een stukje dribbelen, maar soms ook te veel.
33
 Degreef weer met een schotje, maar ver naast.
31
 De Cat en Degreef kunnen uithalen, maar niet goed genoeg.
29
 Diarra zal niet de verfijnste voetballer van Anderlecht worden, maar beenhard is hij in ieder geval.
26
 Somers krijgt de bal voor zijn voeten in de zestien, maar schiet dan overhaast en naast. Dat had beter gemoeten.
21
 Taishi houdt Saliba van een doelpunt na een voorzet van Kanaté. Ze hebben bij Antwerp last met de aalvlugge Malinees.
18
 Daar is dan toch de eerste kans: Hazard schiet na een goeie steekpass van Maamar in het zijnet.
14
 Nu zit Bertaccini op de grond en grijpt naar de enkel.
11
 Scott ligt geblesseerd op de grond en kermt van de pijn. Kan hij door?
8
 Het tempo zit er wel in. Net als de sfeer op de tribunes.
7
 De Cat kreeg al een tik van Verstraeten en de verdediger staat nu al met geel.
6
  Gele kaart voor Andreas Verstraeten
6
 Er gaat gebikkeld worden, zoveel is zeker. De duels zijn van bij het begin al stevig.
1
 Anderlecht - Antwerp: 0-0
20:30
 Maamar staat op de linksback, Diarra staat centraal met Hey en Sardella rechtsback.
20:29
 We gaan een paar minuten vertraging hebben. Het stadion hangt nog vol rook.
Anderlecht (Anderlecht - Antwerp)
Anderlecht: Colin Coosemans - Ali Maamar - Lucas Hey - Killian Sardella - Moussa Diarra - Thorgan Hazard - Nathan-Dylan Saliba - Nathan De Cat - Tristan Degreef - Adriano Bertaccini - Ibrahim Kanate
Bank: Mihajlo Cvetkovic - Yari Verschaeren - Danylo Sikan - Mihajlo Ilic - Enric Llansana - Justin Heekeren - Basile Vroninks - Coba da Costa - Anas Tajaouart

Antwerp (Anderlecht - Antwerp)
Antwerp: Taishi Brandon Nozawa - Andreas Verstraeten - Yuto Tsunashima - Zeno Van Den Bosch - Gerard Vandeplas - Dennis Praet - Xander Dierckx - Daam Foulon - Thibo Somers - Vincent Janssen - Christopher Scott
Bank: Kobe Corbanie - Marwan Al-Sahafi - Isaac Babadi - Anthony Valencia - Yannick Thoelen - Semm Renders - Glenn Bijl - Youssef Hamdaoui - Orseer Achihi
📷 Het zal toch niet waar zijn, denken velen: opvallende aanwezige in Lotto Park

21:00 1

RSC Anderlecht werkt op dit moment de heenwedstrijd van de halve finale van de Croky Cup af. In de tribunes van het Lotto Park duikt daarbij een opvallende gast op, wat met...
Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 6.3 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 8/26 (30.8%)
Meer statistieken
Maamar Ali 90' 5.7 -
  • Nauwkeurige passes: 16/26 (61.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/6 (0%)
Meer statistieken
Hey Lucas 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 26/31 (83.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/8 (37.5%)
Meer statistieken
Sardella Killian   90' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 30/38 (78.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Diarra Moussa 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 21/31 (67.7%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/10 (40%)
Meer statistieken
Hazard Thorgan 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 22/32 (68.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 4/11 (36.4%)
Meer statistieken
Saliba Nathan-Dylan 90' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 18/21 (85.7%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
De Cat Nathan 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 26/35 (74.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Meer statistieken
Degreef Tristan 63' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/4
  • Succesvolle dribbels: 2/7 (28.6%)
Meer statistieken
Bertaccini Adriano 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 11/17 (64.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Kanate Ibrahim 63' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 3/5 (60%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Bank
Cvetkovic Mihajlo 0'  
Verschaeren Yari 27' -
Sikan Danylo 0'  
Ilic Mihajlo 0'  
Llansana Enric 0'  
Heekeren Justin 0'  
Vroninks Basile 0'  
da Costa Coba 27' -
Tajaouart Anas 0'  
 

Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 90' 6.2 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/28 (17.9%)
Meer statistieken
Verstraeten Andreas   90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 17/24 (70.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Tsunashima Yuto 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 12/17 (70.6%)
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Van Den Bosch Zeno 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 7/16 (43.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Meer statistieken
Vandeplas Gerard 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
Meer statistieken
Praet Dennis 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 14/23 (60.9%)
  • Succesvolle dribbels: 3/5 (60%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Meer statistieken
Dierckx Xander 90' 6.7 -
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Foulon Daam A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 5/14 (35.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/7 (28.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Somers Thibo 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 7/14 (50%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Janssen Vincent 90' 7.7 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Scott Christopher 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 11/15 (73.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
Corbanie Kobe 0'  
Al-Sahafi Marwan 0'  
Babadi Isaac 0'  
Valencia Anthony 0'  
Thoelen Yannick 0'  
Renders Semm 0'  
Bijl Glenn 0'  
Hamdaoui Youssef 0'  
Achihi Orseer 0'  

Vooraf

LIVE: Uitkijken naar wat Edward Still uit zijn mouw schudt: dit kan alvast vervanger Angulo zijn
Foto: © photonews

Volgende week staat op de Bosuil de terugwedstrijd in de halve finale van de Beker van België gepland, maar de heenwedstrijd in het Lotto Park kan al een belangrijke richtinggevende rol spelen. Voor beide ploegen staat er veel op het spel.

Edward Still, de interimcoach van Anderlecht, beloofde enkele tactische aanpassingen, maar beschikt niet over een volle selectie. Belangrijke namen zoals Kana, Augustinsson, Huerta en Stroeykens zijn nog steeds afwezig, wat de keuzes beperkt. Toch wil hij het offensief beter laten renderen en zoekt hij naar creatieve oplossingen.

De vraag rijst of Ilay Camara een rol krijgt als linkeraanvaller. Met het vertrek van Nilson Angulo en het gebrek aan echte snelheid in de selectie, lijkt Camara een logische optie. “We waren voorbereid op de afwezigheid van Angulo, ook door zijn schorsing. We hebben de mogelijkheden besproken", aldus Still.

Zet Edward Still Ilay Camara als linkerwinger?

Daarnaast trainde Coba Da Costa woensdag mee en zal hij in de wedstrijdselectie zitten, al dan niet als invaller. Still overweegt hoe hij zijn defensie vormgeeft: Maamar zou het rechterflank verdedigen, terwijl Sardella centraal in de defensie komt, gezien de blessure van Kana.

Bij Antwerp ontbreekt Kouyaté door een schorsing, wat een kettingreactie in de opstelling veroorzaakt. Verstraeten zal waarschijnlijk terugzakken naar de verdediging, waardoor de jonge Dierckx weer een kans krijgt in het middenveld. Dierckx is ondertussen hersteld van zijn blessure en kan een belangrijke rol spelen in het duel.

Voor beide teams wordt het een test. Anderlecht moet creatieve oplossingen vinden om hun aanval draaiende te houden, terwijl Antwerp een goed resultaat wil meenemen naar de Bosuil. Het belooft een tactisch boeiend en spannend duel te worden.

Beker van België

 Halve Finales (H)
Charleroi Charleroi 0-0 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 0-1 Antwerp Antwerp
