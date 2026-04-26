Datum: 26/04/2026 13:30
Competitie: Play-off 1
Speeldag: Speeldag 5

KAA Gent en Club Brugge willen in de Slag om Vlaanderen punten pakken. Ivan Leko doet dat met dezelfde elf namen die KV Mechelen zwaar klopten. Bij Gent is Lopes da Silva terug en verdwijnt Duverne zo uit de ploeg. Kanga en Dean staan voorin. Volg het hier LIVE en op de voet!

Alle live matchen
Stand Live
Tijd   Rust 
Aernout Van Lindt
Discussieer live mee! Lees 14 reacties...


Scheidsrechter 		Rust


Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
45
 Nog twee minuten extra. Club zet nog eens druk!
45
 We krijgen 2 minuten blessuretijd.
39
 We kabbelen richting rust stilaan.
36
 Kanga met de kans, maar hij verspeelt de bal.
33
 Voorzet Araujo, Jackers bij de pinken.
30
 Halfuur ver. Gent dringt voorzichtig aan, maar zonder grote kansen.
27
 Een paar corners voor Gent, zonder veel dreiging.
24
 Schuchtere poging van Dean, niet op doel!
21
 En nog een keer Roef op een lekkere poging, daarna ook de lat!
18
 Seys met het gekruist schot, Roef met de beenveeg.
16
 Kwartier ver. De 0-1 gooit de match wat op slot voorlopig.
13
 Gent herstelt het evenwicht stilaan.
10
 Vetlesen met het schot, geblokt.
7
 Gent moet nu komen. Wat een domper.
5
 Meteen de voorsprong voor Club Brugge!
4

Goal 		Doelpunt van Hugo Vetlesen (Hans Vanaken)
3
 Meteen veel druk op de bal en tempo.
1
 KAA Gent - Club Brugge: 0-0
1
 De bal rolt in Gent.

Vooraf
KAA Gent KAA Gent
Roef Davy 6.84  
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/13 (38.5%)
Meer statistieken
Van Der Heyden Siebe 6.36  
  • Nauwkeurige passes: 17/21 (81%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Volckaert Matties 6.93  
  • Nauwkeurige passes: 26/29 (89.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Hashioka Daiki 6.42  
  • Nauwkeurige passes: 12/16 (75%)
Meer statistieken
Araujo Tiago 6.62  
  • Nauwkeurige passes: 19/24 (79.2%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/8 (12.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
De Vlieger Tibe 6.92  
  • Nauwkeurige passes: 20/21 (95.2%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Lopes Leonardo Da Silva 6.04  
  • Nauwkeurige passes: 16/19 (84.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Skoras Michal 6.32  
  • Nauwkeurige passes: 14/17 (82.4%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Hong Hyun-Seok 6.21  
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Kanga Wilfried 6.68  
  • Nauwkeurige passes: 7/11 (63.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Dean Max 6.52  
  • Schoten op doel: 1/3
Meer statistieken
Bank
Omgba Aimé  
Sonko Momodou  
Ito Atsuki  
Duverne Jean-Kevin  
Peersman Kjell  
Kadri Abdelkahar  
Goore Hyllarion  
Vernemmen Hannes  
 

Club Brugge Club Brugge
Tresoldi Nicolò 7.12  
  • Nauwkeurige passes: 6/11 (54.5%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Jackers Nordin 7.62  
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Seys Joaquin 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 15/19 (78.9%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Mechele Brandon 6.58  
  • Nauwkeurige passes: 15/21 (71.4%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
Ordonez Joel 6.74  
  • Nauwkeurige passes: 14/17 (82.4%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Siquet Hugo 6.85  
  • Nauwkeurige passes: 16/20 (80%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Vetlesen Hugo 8.02  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 13/14 (92.9%)
  • Schoten op doel: 2/4
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Stankovic Aleksandar 7.2  
  • Nauwkeurige passes: 22/23 (95.7%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Meer statistieken
Tzolis Christos 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/6 (16.7%)
Meer statistieken
Vanaken Hans A 7.7  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 24/26 (92.3%)
  • Sleutelpasses: 3
Meer statistieken
Forbs Carlos 6.74  
  • Nauwkeurige passes: 8/11 (72.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
Sandra Cisse  
Meijer Bjorn  
Onyedika Raphael  
van den Heuvel Dani  
Vermant Romeo  
Nilsson Gustaf  
Spileers Jorne  
Audoor Lynnt  
Diakhon Mamadou  

LIVE: Wat levert de 'factor De Mil' op tegen de 'factor Leko' in Slag om Vlaanderen?
Foto: © photonews

KAA Gent pakte eerder deze week twee punten af van Union SG. In eigen huis wil het dat huzarenstukje minstens evenaren tegen Club Brugge. Met Ivan Leko komt de ex-trainer op bezoek en dat geeft een extra pigment. Blauw-zwart kan zich geen fouten veroorloven.

"Een wedstrijd tegen Club Brugge is altijd speciaal voor de hele club", aldus Rik De Mil op zijn persconferentie voor de clash met blauw-zwart. De boel oppompen of extra motiveren? Niet speciaal nodig, gezien het belang van de match.

Ivan Leko komt even terug naar Gent

Maar er zal natuurlijk ook de nodige inkt vloeien over ... Ivan Leko. Die vertrok begin december na een duel met Union SG plots van de Planet Group Arena naar Jan Breydel om er coach te gaan worden van Club Brugge.

De Mil nam diezelfde week over van Leko bij KAA Gent - hij kwam over van Sporting Charleroi. Dit weekend komt Ivan Leko dus terug naar Gent, voor eventjes. Wat heeft Rik De Mil te zeggen over het topic Ivan Leko?

Wat met Hans Vanaken?

Niet veel, zo bleek. Volgens hem is het geen issue meer dat Ivan Leko op bezoek komt in de Planet Group Arena. Bij de bezoekers is het dan weer afwachten in hoeverre iedereen fit is na een slopende week. Er waren vragen over Hans Vanaken, maar dat lijkt in orde te komen.

De Slag om Vlaanderen is altijd pittig. En dus is het nog maar de vraag wie het zal halen. Ook bij Union SG zullen ze hopen dat KAA Gent kan doen wat ze in de midweek deden tegen hen: stunten en minstens twee punten afsnoepen. Volg de match bij ons LIVE vanaf 13.30 uur.

Warme ontvangst voor Ivan Leko? Zo zien de fans van KAA Gent het

24/04 3

Club Brugge trekt voor de volgende match in de Champions' Play-offs naar KAA Gent. Het is uitkijken welke ontvangst Ivan Leko in de Planet Group Arena zal krijgen.

Rik De Mil neemt duidelijk standpunt in over Ivan Leko voor clash KAA Gent - Club Brugge

24/04

Ivan Leko komt terug naar de Planet Group Arena. Toch voor één namiddagje. Zondag om 13.30 uur staat de clash tussen KAA Gent en Club Brugge op het programma. Wat gaat dat ...

Ivan Leko geeft woordje uitleg over zijn norse houding na zege tegen Mechelen

24/04

Ivan Leko kwam op zijn persconferentie terug op zijn norse houding na de zege tegen KV Mechelen. De trainer van Club Brugge legt uit wat er hem dwars zat.

Boskamp heeft geen greintje medeleven met Leko: "Hasi heeft dat ook"

25/04

Ivan Leko was de voorbije dagen niet bepaald te genieten. Zeker na de gewonnen wedstrijd tegen KV Mechelen kwam hij bijzonder cynisch uit de hoek.

Franky Van der Elst fronst wenkbrauwen bij Ivan Leko: "Ik kon dat niet goed plaatsen"

25/04 8

Club Brugge boekte met 6-1 tegen KV Mechelen een indrukwekkende zege, maar toch ging het na afloop vooral over Ivan Leko. Zijn opvallend koele reactie bleef hangen en blijf...

Ivan Leko krijgt opvallende woorden mee uit kleedkamer van Gent

09:01 1

De terugkeer van Ivan Leko naar Gent belooft zondag voor flink wat emotie te zorgen in de tribunes. In de kleedkamer lijkt die overstap intussen minder zwaar te wegen, al b...

Frank Boeckx ziet duidelijk probleem bij Gent voor Slag om Vlaanderen

10:00

KAA Gent trekt met vertrouwen de Slag om Vlaanderen in na het punt op Union, maar tegen Club Brugge zal het volgens Frank Boeckx vooral offensief meer moeten brengen om ech...

LIVE: Wat levert de 'factor De Mil' op tegen de 'factor Leko' in Slag om Vlaanderen?

12:25

KAA Gent pakte eerder deze week twee punten af van Union SG. In eigen huis wil het dat huzarenstukje minstens evenaren tegen Club Brugge. Met Ivan Leko komt de ex-trainer o...

Play-off 1

 Speeldag 5
KAA Gent KAA Gent 0-1 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 16:00 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 18:30 Union SG Union SG
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved