KAA Gent pakte eerder deze week twee punten af van Union SG. In eigen huis wil het dat huzarenstukje minstens evenaren tegen Club Brugge. Met Ivan Leko komt de ex-trainer op bezoek en dat geeft een extra pigment. Blauw-zwart kan zich geen fouten veroorloven.

"Een wedstrijd tegen Club Brugge is altijd speciaal voor de hele club", aldus Rik De Mil op zijn persconferentie voor de clash met blauw-zwart. De boel oppompen of extra motiveren? Niet speciaal nodig, gezien het belang van de match.

Ivan Leko komt even terug naar Gent

Maar er zal natuurlijk ook de nodige inkt vloeien over ... Ivan Leko. Die vertrok begin december na een duel met Union SG plots van de Planet Group Arena naar Jan Breydel om er coach te gaan worden van Club Brugge.

De Mil nam diezelfde week over van Leko bij KAA Gent - hij kwam over van Sporting Charleroi. Dit weekend komt Ivan Leko dus terug naar Gent, voor eventjes. Wat heeft Rik De Mil te zeggen over het topic Ivan Leko?

Wat met Hans Vanaken?

Niet veel, zo bleek. Volgens hem is het geen issue meer dat Ivan Leko op bezoek komt in de Planet Group Arena. Bij de bezoekers is het dan weer afwachten in hoeverre iedereen fit is na een slopende week. Er waren vragen over Hans Vanaken, maar dat lijkt in orde te komen.

De Slag om Vlaanderen is altijd pittig. En dus is het nog maar de vraag wie het zal halen. Ook bij Union SG zullen ze hopen dat KAA Gent kan doen wat ze in de midweek deden tegen hen: stunten en minstens twee punten afsnoepen. Volg de match bij ons LIVE vanaf 13.30 uur.