Komst van Vrancken hangt boven hun hoofd: welke spelers gaan er het best mee om en wie zet Hein tegen OHL?

Wouter Vrancken is op weg om de nieuwe trainer van KAA Gent te worden, maar Hein Vanhaezebrouck staat nu nog aan het hoofd van de Gentse spelersgroep. Hoe gaan de huidige coach en spelers hier mee om?

Het is toch wat een apart gegeven. Hein Vanhaezebrouck en zijn spelers hebben nog een opdracht af te werken: Europees voetbal halen. Als ze slagen in die missie, is dat goed nieuws voor ... Wouter Vrancken. Alle berichten over zijn komst zijn toch niet zo fijn in het licht van waar de Buffalo's dit seizoen nog mee bezig zijn.

Dat zegt Vanhaezebrouck zelf. Ongetwijfeld zal hij zijn job plichtsbewust doen tot de laatste dag. Uitkijken welke spelers hij opstelt, want Gent is na de zege in Mechelen zeker van eindwinst in de Europe Play-offs. In principe kan er geroteerd worden. Misschien gaat de keuze naar de spelers die het best omgaan met de Vrancken-heisa.

Geen gebrek aan scorend vermogen bij Gent

In zijn laatste matchen speelde Gent niet geweldig, maar scoorde het wel aan de lopende band. Zelfs als Gandelman eens niet scoort, doet de rest dat nu wel. Lang vervlogen zijn de tijden van het gebrek aan scorend vermogen. Dat is geen goed nieuws voor OHL, maar dat is zelf verre van onaardig bezig de laatste tijd.

Leuven heeft drie van zijn laatste vijf wedstrijden in de play-offs gewonnen. De eerste van die drie zeges kwam er .. thuis tegen Gent. De troepen van Oscar Garcia hebben dus al bewezen dat ze in staat zijn om te verrassen. Trekken ze de lijn door na de 3-1 tegen Standard of zet Gent de puntjes op de i met een revanche in eigen huis?

Meeste geblesseerden bij OHL

Dat zal zondagnamiddag snel duidelijk worden. U kan KAA Gent - OH Leuven LIVE volgen op Voetbalkrant.com vanaf 13u30. Gent doet het zonder Surdez en De Vlieger. OHL mist de geblesseerden Opoku, Vlietinck, N'Dri en Pletinckx.