Datum: 10/04/2026 20:45
Competitie: Play-off 2
Speeldag: Speeldag 2

Antwerp moet na de nederlaag tegen Genk echt wel aan de bak om nog wat van Play-off 2 te maken. Bij Charleroi hopen ze op een shockeffect na het ontslag van Cornelis.

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Tijd   53' 46" 
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46
 De tweede helft is begonnen.


Scheidsrechter 		Rust


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45+2
 Na een hoekschop is de afvallende bal voor Benitez, die over mikt.
43
  Gele kaart voor Amine Boukamir
41
 Nzita en Guiagon hebben verzorging nodig. Zo gaan we al richting het einde van de eerste helft.
35
 Momenteel is het een verdiende voorsprong voor Charleroi.
30

Goal 		Doelpunt van Antoine Bernier (Mardochee Nzita)
Bernier vindt de ruimte in de rug van de Antwerp-defensie en treft via de lat raak! Antwerp moet achtervolgen.
24
 Adekami legt aan van aan de rand van het strafschopgebied. Ook hij vindt het kader niet.
23
 Halfweg de eerste helft nog eens een Antwerpse combinatie. Het levert niet meer op dan een hoekschop.
17
 Titraoui krijgt zijn schot niet tussen de palen.
11
 Janssen lanceert Valencia. Die moet het afleggen in een één-tegen-één met Koné.
5
 Scheidler dook al eens gevaarlijk op in de rechthoek, maar werd afgevlagd voor buitenspel.
1
 Charleroi - Antwerp: 0-0

Vooraf
Antwerp moet na de nederlaag tegen Genk echt wel aan de bak om nog wat van Play-off 2 te maken. Bij Charleroi hopen ze op een shockeffect na het ontslag van Cornelis.
Charleroi (Charleroi - Antwerp)
Charleroi: Mohamed Kone - Mardochee Nzita - Cheick Keita - Aiham Ousou - Kevin Van Den Kerkhof - Amine Boukamir - Yacine Titraoui - Parfait Guiagon - Patrick Pflücke - Antoine Bernier - Aurélien Scheidler
Bank: Jakob Napoleon Romsaas - Filip Szymczak - Jules Gaudin - Antoine Colassin - Lewin Blum - Mehdi Boukamir - Yassine Khalifi - Yoann Cisse - Martin Delavallee

Antwerp (Charleroi - Antwerp)
Antwerp: Taishi Brandon Nozawa - Zeno Van Den Bosch - Mauricio Benítez - Yuto Tsunashima - Thibo Somers - Dennis Praet - Farouck Adekami - Anthony Valencia - Marwan Al-Sahafi - Christopher Scott - Vincent Janssen
Bank: Daam Foulon - Yannick Thoelen - Semm Renders - Andreas Verstraeten - Glenn Bijl - Kiki Kouyaté - Youssef Hamdaoui - Xander Dierckx

Charleroi Charleroi
Kone Mohamed 7.03  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
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Nzita Mardochee A 7.05  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 20/27 (74.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
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Keita Cheick 6.84  
  • Nauwkeurige passes: 18/18 (100%)
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Ousou Aiham 7.07  
  • Nauwkeurige passes: 14/17 (82.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
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Van Den Kerkhof Kevin 7.35  
  • Nauwkeurige passes: 11/17 (64.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Boukamir Amine   6.6  
  • Nauwkeurige passes: 10/10 (100%)
Meer statistieken
Titraoui Yacine 7.2  
  • Nauwkeurige passes: 22/26 (84.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Meer statistieken
Guiagon Parfait 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 17/21 (81%)
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Pflücke Patrick 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bernier Antoine 7.8  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Scheidler Aurélien 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 6/15 (40%)
Meer statistieken
Bank
Romsaas Jakob Napoleon  
Szymczak Filip  
Gaudin Jules  
Colassin Antoine  
Blum Lewin  
Boukamir Mehdi  
Khalifi Yassine  
Cisse Yoann  
Delavallee Martin  
 

Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 6.0  
  • Nauwkeurige passes: 10/15 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/14 (42.9%)
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Van Den Bosch Zeno 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 24/30 (80%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/11 (45.5%)
Meer statistieken
Benítez Mauricio 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 24/28 (85.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Tsunashima Yuto 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 19/24 (79.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Somers Thibo 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 13/15 (86.7%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Praet Dennis 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 18/24 (75%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Adekami Farouck 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/6 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
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Valencia Anthony 5.9  
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Schoten op doel: 1/2
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Al-Sahafi Marwan 6.1  
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Scott Christopher 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
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Janssen Vincent 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 15/17 (88.2%)
  • Sleutelpasses: 2
Meer statistieken
Bank
Foulon Daam  
Thoelen Yannick  
Renders Semm  
Verstraeten Andreas  
Bijl Glenn  
Kouyaté Kiki  
Hamdaoui Youssef  
Dierckx Xander  
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Play-off 2

 Speeldag 2
Charleroi Charleroi 1-0 Antwerp Antwerp
Standard Standard 11/04 Westerlo Westerlo
KRC Genk KRC Genk 12/04 OH Leuven OH Leuven
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