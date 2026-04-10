Charleroi: Mohamed Kone - Mardochee Nzita - Cheick Keita - Aiham Ousou - Kevin Van Den Kerkhof - Amine Boukamir - Yacine Titraoui - Parfait Guiagon - Patrick Pflücke - Antoine Bernier - Aurélien Scheidler

Bank: Jakob Napoleon Romsaas - Filip Szymczak - Jules Gaudin - Antoine Colassin - Lewin Blum - Mehdi Boukamir - Yassine Khalifi - Yoann Cisse - Martin Delavallee



Antwerp: Taishi Brandon Nozawa - Zeno Van Den Bosch - Mauricio Benítez - Yuto Tsunashima - Thibo Somers - Dennis Praet - Farouck Adekami - Anthony Valencia - Marwan Al-Sahafi - Christopher Scott - Vincent Janssen

Bank: Daam Foulon - Yannick Thoelen - Semm Renders - Andreas Verstraeten - Glenn Bijl - Kiki Kouyaté - Youssef Hamdaoui - Xander Dierckx