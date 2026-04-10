Antwerp moet na de nederlaag tegen Genk echt wel aan de bak om nog wat van Play-off 2 te maken. Bij Charleroi hopen ze op een shockeffect na het ontslag van Cornelis.
53' 46"
|
|
Kone Mohamed
|
| 7.03
Mohamed Kone @ Charleroi - Antwerp7.03
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|56
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|1
| Weggebokst
|0
| Uitgekomen
|0/0
| Geslaagde plukballen
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|12/17 (70.6%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|10/19 (52.6%)
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
- Reddingen: 1
- Weggebokst: 0
- Geslaagde plukballen: 0
|
Nzita Mardochee
A
|
| 7.05
Mardochee Nzita @ Charleroi - Antwerp7.05
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|56
| Goals
|0
| Assists
|1
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/2 (50%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|20/27 (74.1%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/6 (33.3%)
| Balverliezen
|11
|
|
Meer statistieken
- Assists: 1
- Nauwkeurige passes: 20/27 (74.1%)
- Sleutelpasses: 1
- Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
- Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
|
Keita Cheick
|
| 6.84
Cheick Keita @ Charleroi - Antwerp6.84
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|56
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|1
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|18/18 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|0
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 18/18 (100%)
|
Ousou Aiham
|
| 7.07
Aiham Ousou @ Charleroi - Antwerp7.07
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|56
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|4
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|14/17 (82.4%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/2 (0%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 14/17 (82.4%)
- Sleutelpasses: 1
- Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
|
Van Den Kerkhof Kevin
|
| 7.35
Kevin Van Den Kerkhof @ Charleroi - Antwerp7.35
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|56
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|6
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|2
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|11/17 (64.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/2 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|6/12 (50%)
| Balverliezen
|13
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 11/17 (64.7%)
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
- Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
|
Boukamir Amine
|
| 6.6
Amine Boukamir @ Charleroi - Antwerp6.6
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|2
| Opruimacties
|3
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
1 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|10/10 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 10/10 (100%)
|
Titraoui Yacine
|
| 7.2
Yacine Titraoui @ Charleroi - Antwerp7.2
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|56
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|3
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|2/2 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|22/26 (84.6%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|4/4 (100%)
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 22/26 (84.6%)
- Schoten op doel: 0/1
- Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
- Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
|
Guiagon Parfait
|
| 6.8
Parfait Guiagon @ Charleroi - Antwerp6.8
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|3
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|2/4 (50%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|17/21 (81%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/2 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|11
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 17/21 (81%)
- Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
- Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
|
Pflücke Patrick
|
| 6.6
Patrick Pflücke @ Charleroi - Antwerp6.6
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|2
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/2
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|11/13 (84.6%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/2 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/1 (0%)
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
- Schoten op doel: 0/2
- Doelpunten uit vrije trap: 0/2
- Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
|
Bernier Antoine
⚽
|
| 7.8
Antoine Bernier @ Charleroi - Antwerp7.8
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|1
| Penalty (goals)
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|5/6 (83.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Goals: 1
- Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
- Schoten op doel: 1/1
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
|
Scheidler Aurélien
|
| 6.3
Aurélien Scheidler @ Charleroi - Antwerp6.3
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|1
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|6/15 (40%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|11
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 6/15 (40%)
|Bank
|
Romsaas Jakob Napoleon
|
|
|
|
|
Szymczak Filip
|
|
|
|
|
Gaudin Jules
|
|
|
|
|
Colassin Antoine
|
|
|
|
|
Blum Lewin
|
|
|
|
|
Boukamir Mehdi
|
|
|
|
|
Khalifi Yassine
|
|
|
|
|
Cisse Yoann
|
|
|
|
|
Delavallee Martin
|
|
|
|
|
|
|
Nozawa Taishi Brandon
|
| 6.0
Taishi Brandon Nozawa @ Charleroi - Antwerp6.0
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|0
| Weggebokst
|0
| Uitgekomen
|0/0
| Geslaagde plukballen
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|10/15 (66.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|6/14 (42.9%)
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 10/15 (66.7%)
- Nauwkeurige lange ballen: 6/14 (42.9%)
|
Van Den Bosch Zeno
|
| 6.5
Zeno Van Den Bosch @ Charleroi - Antwerp6.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|24/30 (80%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|5/11 (45.5%)
| Balverliezen
|7
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 24/30 (80%)
- Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
- Nauwkeurige lange ballen: 5/11 (45.5%)
|
Benítez Mauricio
|
| 6.8
Mauricio Benítez @ Charleroi - Antwerp6.8
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|7
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|24/28 (85.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|4/5 (80%)
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 24/28 (85.7%)
- Schoten op doel: 0/1
|
Tsunashima Yuto
|
| 6.4
Yuto Tsunashima @ Charleroi - Antwerp6.4
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|2
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|19/24 (79.2%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/4 (0%)
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 19/24 (79.2%)
- Schoten op doel: 0/1
- Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
|
Somers Thibo
|
| 6.5
Thibo Somers @ Charleroi - Antwerp6.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|3
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|13/15 (86.7%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|1/2 (50%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 13/15 (86.7%)
- Sleutelpasses: 1
|
Praet Dennis
|
| 6.6
Dennis Praet @ Charleroi - Antwerp6.6
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|3
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|18/24 (75%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|5/7 (71.4%)
| Balverliezen
|7
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 18/24 (75%)
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
|
Adekami Farouck
|
| 6.4
Farouck Adekami @ Charleroi - Antwerp6.4
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|3
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|2/6 (33.3%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|8/10 (80%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|3
| Nauwkeurige voorzetten
|2/5 (40%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/2 (0%)
| Balverliezen
|17
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
- Sleutelpasses: 1
- Succesvolle dribbels: 2/6 (33.3%)
- Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
- Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
|
Valencia Anthony
|
| 5.9
Anthony Valencia @ Charleroi - Antwerp5.9
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|2
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|7/9 (77.8%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|2
| Nauwkeurige voorzetten
|1/2 (50%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
- Schoten op doel: 1/2
|
Al-Sahafi Marwan
|
| 6.1
Marwan Al-Sahafi @ Charleroi - Antwerp6.1
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|1
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|4/6 (66.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|3
| Nauwkeurige voorzetten
|1/1 (100%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|7
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
|
Scott Christopher
|
| 6.3
Christopher Scott @ Charleroi - Antwerp6.3
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|3
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|9/11 (81.8%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
- Schoten op doel: 0/1
|
Janssen Vincent
|
| 6.6
Vincent Janssen @ Charleroi - Antwerp6.6
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|2
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|15/17 (88.2%)
| Sleutelpasses
|2
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|5/7 (71.4%)
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 15/17 (88.2%)
- Sleutelpasses: 2
|Bank
|
Foulon Daam
|
|
|
|
|
Thoelen Yannick
|
|
|
|
|
Renders Semm
|
|
|
|
|
Verstraeten Andreas
|
|
|
|
|
Bijl Glenn
|
|
|
|
|
Kouyaté Kiki
|
|
|
|
|
Hamdaoui Youssef
|
|
|
|
|
Dierckx Xander
|
|
|
|