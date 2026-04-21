KRC Genk: Lucca Kiaba Brughmans - Zakaria El Ouahdi - Matte Smets - Mujaid Sadick Aliu - Yaimar Medina - Ibrahima Sory Bangoura - Bryan Heynen - Noah Adedeji-Sternberg - Daan Heymans - Junya Ito - Aaron Bibout

Bank: Hendrik Van Crombrugge - Jarne Steuckers - Yira Collins Sor - Joris Kayembe - Nikolas Sattlberger - Robin Mirisola - Ayumu Yokoyama - Josue Ndenge Kongolo - Brent Stevens - Jusef Erabi



Charleroi: Mohamed Kone - Kevin Van Den Kerkhof - Aiham Ousou - Cheick Keita - Mardochee Nzita - Etienne Camara - Amine Boukamir - Lewin Blum - Patrick Pflücke - Antoine Bernier - Antoine Colassin

Bank: Jakob Napoleon Romsaas - Filip Szymczak - Aurélien Scheidler - Jules Gaudin - Mehdi Boukamir - Yassine Khalifi - Quentin Benaets - Yoann Cisse - Martin Delavallee