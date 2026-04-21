Genk staat al aan de leiding in de Europe Play-offs. Het kan die koppositie nog versterken door de punten thuis te houden tegen Charleroi. Onder meer Adedeji-Sternberg en Bibout moeten hiervoor zorgen. De Zebra's willen het verlies tegen Standard doorspoelen met dezelfde elf als in de vorige match.
50' 20"
|
|
Kiaba Brughmans Lucca
|
| 6.9
Lucca Kiaba Brughmans @ KRC Genk - Charleroi6.9
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|53
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|3
| Weggebokst
|1
| Uitgekomen
|2/2
| Geslaagde plukballen
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|10/13 (76.9%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|4/8 (50%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Reddingen: 3
- Weggebokst: 1
- Geslaagde plukballen: 0
|
El Ouahdi Zakaria
|
| 7.5
Zakaria El Ouahdi @ KRC Genk - Charleroi7.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|53
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|2
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|2
| Schoten op doel
|2
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|2/2 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|31/36 (86.1%)
| Sleutelpasses
|3
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/2 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|3/4 (75%)
| Balverliezen
|7
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 31/36 (86.1%)
- Sleutelpasses: 3
- Schoten op doel: 2/2
- Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
- Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
|
Smets Matte
|
| 6.8
Matte Smets @ KRC Genk - Charleroi6.8
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|53
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|7
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|46/51 (90.2%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/4 (0%)
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 46/51 (90.2%)
- Sleutelpasses: 1
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
- Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
|
Sadick Aliu Mujaid
|
| 6.6
Mujaid Sadick Aliu @ KRC Genk - Charleroi6.6
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|53
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|3
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|34/38 (89.5%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 34/38 (89.5%)
|
Medina Yaimar
|
| 6.9
Yaimar Medina @ KRC Genk - Charleroi6.9
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|53
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|3
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|4
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|2
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|27/31 (87.1%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/4 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/1 (0%)
| Balverliezen
|10
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 27/31 (87.1%)
- Schoten op doel: 1/2
- Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
|
Bangoura Ibrahima Sory
|
| 6.4
Ibrahima Sory Bangoura @ KRC Genk - Charleroi6.4
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|53
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|3
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|15/17 (88.2%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 15/17 (88.2%)
- Schoten op doel: 0/1
|
Heynen Bryan
|
| 7.2
Bryan Heynen @ KRC Genk - Charleroi7.2
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|53
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|2
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|34/37 (91.9%)
| Sleutelpasses
|2
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|4/5 (80%)
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 34/37 (91.9%)
- Sleutelpasses: 2
- Schoten op doel: 0/2
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
|
Adedeji-Sternberg Noah
|
| 7.2
Noah Adedeji-Sternberg @ KRC Genk - Charleroi7.2
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|53
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|2
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|2
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|23/25 (92%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/2 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|11
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 23/25 (92%)
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 1/2
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
- Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
|
Heymans Daan
|
| 6.2
Daan Heymans @ KRC Genk - Charleroi6.2
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|53
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|4
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|1
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|19/24 (79.2%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|2
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|4/5 (80%)
| Balverliezen
|8
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 19/24 (79.2%)
- Schoten op doel: 1/4
- Schoten op doelkader: 1
|
Ito Junya
|
| 6.3
Junya Ito @ KRC Genk - Charleroi6.3
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|53
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|15/23 (65.2%)
| Sleutelpasses
|2
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|4/11 (36.4%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|15
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 15/23 (65.2%)
- Sleutelpasses: 2
- Schoten op doel: 0/1
- Nauwkeurige voorzetten: 4/11 (36.4%)
|
Bibout Aaron
|
| 5.9
Aaron Bibout @ KRC Genk - Charleroi5.9
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|53
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|3
| Schoten op doel
|2
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|11/13 (84.6%)
| Sleutelpasses
|2
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|9
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
- Sleutelpasses: 2
- Schoten op doel: 2/3
|Bank
|
Van Crombrugge Hendrik
|
|
|
|
|
Steuckers Jarne
|
|
|
|
|
Sor Yira Collins
|
|
|
|
|
Kayembe Joris
|
|
|
|
|
Sattlberger Nikolas
|
|
|
|
|
Mirisola Robin
|
|
|
|
|
Yokoyama Ayumu
|
|
|
|
|
Ndenge Kongolo Josue
|
|
|
|
|
Stevens Brent
|
|
|
|
|
Erabi Jusef
|
|
|
|
|
|
|
Kone Mohamed
|
| 9.0
Mohamed Kone @ KRC Genk - Charleroi9.0
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|53
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|6
| Weggebokst
|0
| Uitgekomen
|0/0
| Geslaagde plukballen
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|11/16 (68.8%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|6/14 (42.9%)
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
- Reddingen: 6
- Weggebokst: 0
- Geslaagde plukballen: 0
- Nauwkeurige lange ballen: 6/14 (42.9%)
|
Van Den Kerkhof Kevin
|
| 6.6
Kevin Van Den Kerkhof @ KRC Genk - Charleroi6.6
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|53
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|9/11 (81.8%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
|
Ousou Aiham
|
| 7.3
Aiham Ousou @ KRC Genk - Charleroi7.3
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|53
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|8
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|16/17 (94.1%)
| Sleutelpasses
|2
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/4 (50%)
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 16/17 (94.1%)
- Sleutelpasses: 2
- Schoten op doel: 0/1
|
Keita Cheick
|
| 6.5
Cheick Keita @ KRC Genk - Charleroi6.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|53
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|8
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
1 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|17/18 (94.4%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/2 (50%)
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 17/18 (94.4%)
|
Nzita Mardochee
|
| 7.1
Mardochee Nzita @ KRC Genk - Charleroi7.1
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|53
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|3
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|16/20 (80%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|1/6 (16.7%)
| Balverliezen
|8
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 16/20 (80%)
- Schoten op doel: 1/1
- Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
|
Camara Etienne
⚽
|
| 7.6
Etienne Camara @ KRC Genk - Charleroi7.6
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|53
| Goals
|1
| Penalty (goals)
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|4
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|17/23 (73.9%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|2
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/7 (0%)
| Balverliezen
|9
|
|
Meer statistieken
- Goals: 1
- Nauwkeurige passes: 17/23 (73.9%)
- Schoten op doel: 1/1
- Nauwkeurige lange ballen: 0/7 (0%)
|
Boukamir Amine
|
| 7.0
Amine Boukamir @ KRC Genk - Charleroi7.0
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|53
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|16/19 (84.2%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|6/6 (100%)
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 16/19 (84.2%)
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
- Nauwkeurige lange ballen: 6/6 (100%)
|
Blum Lewin
|
| 6.8
Lewin Blum @ KRC Genk - Charleroi6.8
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|53
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|2
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|11/15 (73.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/3 (0%)
| Balverliezen
|12
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 11/15 (73.3%)
- Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
|
Pflücke Patrick
|
| 6.8
Patrick Pflücke @ KRC Genk - Charleroi6.8
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|53
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|10/16 (62.5%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|2/3 (66.7%)
| Nauwkeurige lange ballen
|2/5 (40%)
| Balverliezen
|9
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 10/16 (62.5%)
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 0/1
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
- Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
|
Bernier Antoine
|
| 6.9
Antoine Bernier @ KRC Genk - Charleroi6.9
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|53
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|3
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|1
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/4 (25%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|15/19 (78.9%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/2 (50%)
| Balverliezen
|9
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 15/19 (78.9%)
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 0/1
- Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
|
Colassin Antoine
A
|
| 6.9
Antoine Colassin @ KRC Genk - Charleroi6.9
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|53
| Goals
|0
| Assists
|1
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|2
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|8/12 (66.7%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|3
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/2 (0%)
| Balverliezen
|9
|
|
Meer statistieken
- Assists: 1
- Nauwkeurige passes: 8/12 (66.7%)
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 1/1
- Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
- Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
|Bank
|
Romsaas Jakob Napoleon
|
|
|
|
|
Szymczak Filip
|
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|
Scheidler Aurélien
|
|
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|
Gaudin Jules
|
|
|
|
|
Boukamir Mehdi
|
|
|
|
|
Khalifi Yassine
|
|
|
|
|
Benaets Quentin
|
|
|
|
|
Cisse Yoann
|
|
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|
Delavallee Martin
|
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|