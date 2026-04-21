Datum: 21/04/2026 20:30
Competitie: Play-off 2
Speeldag: Speeldag 4
Stadion: Cegeka Arena

Genk staat al aan de leiding in de Europe Play-offs. Het kan die koppositie nog versterken door de punten thuis te houden tegen Charleroi. Onder meer Adedeji-Sternberg en Bibout moeten hiervoor zorgen. De Zebra's willen het verlies tegen Standard doorspoelen met dezelfde elf als in de vorige match.

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Tijd   50' 20" 
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54
 Brughmans maakt ook de trap van Ousou onschadelijk.
52
 Tegenprik Charleroi
Eindelijk nog eens een tegenprik van Charleroi. Nzita mag tot aan de rand van het strafschopgebied komen. Brughmans verricht een prima redding op zijn schot.
50
 Adedeji-Sternberg levert een voorzet af met buitenkant voet. Bibout tracht de gelijkmaker in doel te glijden, Koné gaat goed plat.
46
 Genk dreigt meteen
De tweede helft begint en Genk dreigt meteen. El Ouahdi kan na een dribbel de bal niet tussen de benen van Koné schieten. Een knal van Heymans gaat voorlangs.


Scheidsrechter 		Rust


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45
 Er komt één minuut bij.
44
 Een afzwaaier van Heynen moet een van de laatste hoogtepunten zijn uit de eerste helft.
43
 Ook El Ouahdi verslaat Koné niet
El Ouahdi laat ook nog een schot noteren. Koné tikt zijn afgeweken poging over en blijft voorlopig onverslaanbaar.
39
 Opnieuw Koné
Adedeji-Sternberg viseert de verste kruising. Opnieuw is Koné paraat.
38
 Heymans kopt een hoekschop van Ito aan de eerste paal ruim over.
37
 Volley Medina
Koné zweeft een volley van Medina uit zijn doel met een hele knappe parade.
36
  Gele kaart voor Cheick Keita
35
 Het lage blok van Charleroi staat goed. Genk heeft wel al enkele kansen gehad, maar heel makkelijk heeft de thuisploeg het niet.
31
 Een schot van Adedeji-Sternberg gaat ruim over.
29
 Bibout neemt geschenk niet aan
Na de gemiste strafschop duurde het toch even eer er weer wat gebeurde. Bibout onderschept de slechte terugspeelbal van Pflücke, maar raakt de bal dramatisch slecht bij het afdrukken.
23

Gemiste penalty 		Daan Heymans mist penalty
El Ouahdi gaat neer en Laforge wijst naar de stip. Heymans mist echter deze unieke gelegenheid om te scoren tegen zijn ex-ploeg. Hij mikt tegen de buitenkant van de paal.
22

Penalty 		Penalty voor KRC Genk
20
 Genk eindigt wel volop de bal op. Het zoekt naar verdere openingen.
16
 Kopkans Heymans
Daar is het antwoord van Genk. Heymans kopt op aangeven van Heynen recht op Koné.
13

Goal 		Doelpunt van Etienne Camara (Antoine Colassin)
Genk is op achtervolgen aangewezen. Boukamir zet de combinatie op, waarna Colassin uitpakt met een teruglegger. Camara schiet tussen de benen van Brughmans binnen.
10
 Colassin mist
Na een vrije trap van Pflücke bereikt Ousou Colassin. De aanvaller tikt de bal tegen de vuist van Brughmans en had hier veel meer mee moeten doen.
6
 Na samenspel met Bernier besluit Colassin zwak in de handen van Brughmans.
5
 De eerste pogingen zijn reeds een feit. Heymans zag een schot afgeblokt en aan de overkant tekende Pflücke voor een doelpoging.
1
 Ze zijn eraan begonnen in de Cegeka Arena. U heeft zeker al de afwezigheid van Karetsas in de Genkse opstelling opgemerkt. De Griekse smaakmaker is ziek.
1
 KRC Genk - Charleroi: 0-0
KRC Genk (KRC Genk - Charleroi)
KRC Genk: Lucca Kiaba Brughmans - Zakaria El Ouahdi - Matte Smets - Mujaid Sadick Aliu - Yaimar Medina - Ibrahima Sory Bangoura - Bryan Heynen - Noah Adedeji-Sternberg - Daan Heymans - Junya Ito - Aaron Bibout
Bank: Hendrik Van Crombrugge - Jarne Steuckers - Yira Collins Sor - Joris Kayembe - Nikolas Sattlberger - Robin Mirisola - Ayumu Yokoyama - Josue Ndenge Kongolo - Brent Stevens - Jusef Erabi

Charleroi (KRC Genk - Charleroi)
Charleroi: Mohamed Kone - Kevin Van Den Kerkhof - Aiham Ousou - Cheick Keita - Mardochee Nzita - Etienne Camara - Amine Boukamir - Lewin Blum - Patrick Pflücke - Antoine Bernier - Antoine Colassin
Bank: Jakob Napoleon Romsaas - Filip Szymczak - Aurélien Scheidler - Jules Gaudin - Mehdi Boukamir - Yassine Khalifi - Quentin Benaets - Yoann Cisse - Martin Delavallee

Vooraf
Genk staat al aan de leiding in de Europe Play-offs. Het kan die koppositie nog versterken door het veel beter te doen dan in de vorige thuismatch tegen OHL. Onder meer Adedeji-Sternberg en Bibout moeten hiervoor zorgen. Charleroi wil de derbynederlaag tegen Standard doorspoelen met dezelfde elf als op de vorige speeldag.

KRC Genk KRC Genk
Kiaba Brughmans Lucca 6.9  
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
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El Ouahdi Zakaria 7.5  
  • Nauwkeurige passes: 31/36 (86.1%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
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Smets Matte 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 46/51 (90.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
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Sadick Aliu Mujaid 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 34/38 (89.5%)
Meer statistieken
Medina Yaimar 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 27/31 (87.1%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
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Bangoura Ibrahima Sory 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 15/17 (88.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Heynen Bryan 7.2  
  • Nauwkeurige passes: 34/37 (91.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Adedeji-Sternberg Noah 7.2  
  • Nauwkeurige passes: 23/25 (92%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
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Heymans Daan 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 19/24 (79.2%)
  • Schoten op doel: 1/4
  • Schoten op doelkader: 1
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Ito Junya 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 15/23 (65.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 4/11 (36.4%)
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Bibout Aaron 5.9  
  • Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/3
Meer statistieken
Bank
Van Crombrugge Hendrik  
Steuckers Jarne  
Sor Yira Collins  
Kayembe Joris  
Sattlberger Nikolas  
Mirisola Robin  
Yokoyama Ayumu  
Ndenge Kongolo Josue  
Stevens Brent  
Erabi Jusef  
 

Charleroi Charleroi
Kone Mohamed 9.0  
  • Reddingen: 6
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/14 (42.9%)
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Van Den Kerkhof Kevin 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Ousou Aiham 7.3  
  • Nauwkeurige passes: 16/17 (94.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Keita Cheick   6.5  
  • Nauwkeurige passes: 17/18 (94.4%)
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Nzita Mardochee 7.1  
  • Nauwkeurige passes: 16/20 (80%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
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Camara Etienne 7.6  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 17/23 (73.9%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/7 (0%)
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Boukamir Amine 7.0  
  • Nauwkeurige passes: 16/19 (84.2%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/6 (100%)
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Blum Lewin 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 11/15 (73.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
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Pflücke Patrick 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 10/16 (62.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Bernier Antoine 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 15/19 (78.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Colassin Antoine A 6.9  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 8/12 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
Romsaas Jakob Napoleon  
Szymczak Filip  
Scheidler Aurélien  
Gaudin Jules  
Boukamir Mehdi  
Khalifi Yassine  
Benaets Quentin  
Cisse Yoann  
Delavallee Martin  
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Play-off 2

 Speeldag 4
Standard Standard 0-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 0-1 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 0-0 Westerlo Westerlo
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