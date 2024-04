Uitgeteld tegen het canvas: RWDM bezorgt Kortrijk mokerslag in epische degradatiekraker

KV Kortrijk en RWDM hebben een episch duel met elkaar uitgevochten in de play-downs. Kortrijk was daarbij baas boven baas, maar het verloor van een uitgekookter RWDM. Voor De Kerels komt rechtstreekse degradatie na zeventien seizoenen eerste klasse een ferme stap dichterbij.

Zowel voor KV Kortrijk als voor RWDM stond er heel veel op het spel in het Guldensporenstadion. De Kerels konden bij een overwinning over de Brusselaars springen naar plaats veertien in de stand, terwijl RWDM een geweldige zaak kon doen met oog op (minstens) die barrageplaats.

Coach Freyr Alexandersson van Kortrijk stuurde ferm bij na de nederlaag tegen Charleroi. Ambrose kreeg voorin de voorkeur op Afolabi, Dion De Neve kwam terug uit blessure en verder mochten ook Massimo Bruno en Haruya Fuji aan de aftrap beginnen.

Efficiëntie is het codewoord

RWDM had vorige week gewonnen van Eupen en dus had coach Yannick Ferrera veel minder redenen om te gaan wisselen. Enkel Mickaël Biron was er niet bij, hij zat gek genoeg zelfs niet in de selectie. Camara werd zijn vervanger.

© photonews

De Kerels toonden in een kolkend Guldensporenstadion meteen dat ze vol voor de drie punten wilden gaan. Na vijf minuten hadden ze al drie corners afgedwongen en Hubert was al een paar keer moeten tussenkomen.

Voetbal draait echter ook om efficiëntie. Bij de eerste kans voor de bezoekers was het meteen prijs: Gueye kon een rebound van een rebound in doel werken en 0-1. Twee minuten later kregen de Brusselaars een hoekschop en kon David Sousa de 0-2 ongehinderd binnenkoppen.

Kortrijk knokt, maar krijgt geen loon naar werken

En na een trekfoutje van Joao Silva bij Camara ging de bal op aangeven van de VAR ook nog eens op de stip: 0-3 na 25 minuten, ook al was Kortrijk de betere ploeg. Het kwam via Ambrose wel nog tot op 1-3 voor de pauze, Hubert hield meermaals een halfgemaakt doelpunt uit zijn kooi.

© photonews

© photonews

Ook na de rust was Kortrijk heer en meester, al had Gueye op de counter wel een drietal keer de doodsteek kunnen geven. Het was echter Kortirjk dat via Davies op een doelpuntje van RWDM kwam. Het bleef in twee keer 52 minuten voetballen aandringen, maar de gelijkmaker viel niet.

In minuut 98 viel zelfs nog de 2-4. En zo doet RWDM een geweldige zaak in de play-downs. Het zet Kortrijk op vijf punten, waardoor de Kerels meer en meer moeten beginnen vrezen voor een einde aan zeventien seizoenen in de Jupiler Pro League.