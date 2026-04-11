Cercle Brugge maakt indruk onder nieuwe coach Friis: twee spitsen maken verschil tegen La Louvière

Cercle Brugge heeft zijn eerste thuiswedstrijd onder coach Lars Friss overtuigend naar zich toegetrokken. Tegen RAAL La Louvière zorgden vooral Vanzeir en Ngoura voor het verschil in een wedstrijd waarin de thuisploeg lange tijd de controle had.

Friis zette Ngoura en Vanzeir samen aan de aftrap en dat loonde. De wedstrijd begon ideaal voor Cercle. Al in de 2e minuut kopte Ngoura de 1-0 binnen aan de tweede paal, na een slimme verlenging van Vanzeir. Na een korte VAR-check werd het doelpunt bevestigd en was de toon meteen gezet.

Ngoura al na twee minuten

Cercle bleef daarna dominant en creëerde kans na kans. Nazinho miste een grote mogelijkheid door naast te trappen, terwijl Ngoura even later de lat trof na een snelle tegenaanval. Ook Vanzeir was dicht bij een doelpunt, maar zijn knal spatte uiteen op de kruising.

La Louvière kwam pas na het halfuur voor het eerst dreigen, met Afriyie als gevaarlijkste man. Warleson moest ingrijpen op een afstandsschot en zag even later een omhaal van dezelfde Afriyie naast gaan. Toch bleef Cercle de betere ploeg.

Vlak voor rust viel de beslissing. In minuut 45+2 speelde Diop het perfect uit en bediende Ngoura, die zijn tweede van de namiddag beheerst in het hoekje trapte: 2-0. Voor de Fransman betekende het zijn eerste doelpunten in maanden.

Cercle kwam nooit in de problemen

Na de pauze probeerde La Louvière terug te komen in de wedstrijd. Fall kopte rakelings naast op hoekschop en Gillot leek de aansluitingstreffer te maken, maar Warleson redde knap op de lijn.





Cercle hield uiteindelijk stand zonder echt nog in de problemen te komen. In het slotkwartier bracht Friss vers bloed met onder meer Oluwaseun Adewumi en Oumar Diakité. Adewumi was meteen gevaarlijk, maar botste eerst nog op doelman Peano na een goede doorsteekpass.

In minuut 89 volgde alsnog de kers op de taart. Adewumi werkte een aanval wél af en legde de 3-0 eindstand vast. Zo bekroonde Cercle een dominante partij met een ruime overwinning en een geslaagd eerste thuisoptreden onder Friss.