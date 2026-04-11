Datum: 11/04/2026 16:00
Competitie: Play-off 3
Speeldag: Speeldag 2
Cercle Brugge maakt indruk onder nieuwe coach Friis: twee spitsen maken verschil tegen La Louvière
Cercle Brugge maakt indruk onder nieuwe coach Friis: twee spitsen maken verschil tegen La Louvière
Cercle Brugge heeft zijn eerste thuiswedstrijd onder coach Lars Friss overtuigend naar zich toegetrokken. Tegen RAAL La Louvière zorgden vooral Vanzeir en Ngoura voor het verschil in een wedstrijd waarin de thuisploeg lange tijd de controle had.

Friis zette Ngoura en Vanzeir samen aan de aftrap en dat loonde. De wedstrijd begon ideaal voor Cercle. Al in de 2e minuut kopte Ngoura de 1-0 binnen aan de tweede paal, na een slimme verlenging van Vanzeir. Na een korte VAR-check werd het doelpunt bevestigd en was de toon meteen gezet.

Ngoura al na twee minuten

Cercle bleef daarna dominant en creëerde kans na kans. Nazinho miste een grote mogelijkheid door naast te trappen, terwijl Ngoura even later de lat trof na een snelle tegenaanval. Ook Vanzeir was dicht bij een doelpunt, maar zijn knal spatte uiteen op de kruising.

La Louvière kwam pas na het halfuur voor het eerst dreigen, met Afriyie als gevaarlijkste man. Warleson moest ingrijpen op een afstandsschot en zag even later een omhaal van dezelfde Afriyie naast gaan. Toch bleef Cercle de betere ploeg.

Vlak voor rust viel de beslissing. In minuut 45+2 speelde Diop het perfect uit en bediende Ngoura, die zijn tweede van de namiddag beheerst in het hoekje trapte: 2-0. Voor de Fransman betekende het zijn eerste doelpunten in maanden.

Cercle kwam nooit in de problemen

Na de pauze probeerde La Louvière terug te komen in de wedstrijd. Fall kopte rakelings naast op hoekschop en Gillot leek de aansluitingstreffer te maken, maar Warleson redde knap op de lijn.

Cercle hield uiteindelijk stand zonder echt nog in de problemen te komen. In het slotkwartier bracht Friss vers bloed met onder meer Oluwaseun Adewumi en Oumar Diakité. Adewumi was meteen gevaarlijk, maar botste eerst nog op doelman Peano na een goede doorsteekpass.

In minuut 89 volgde alsnog de kers op de taart. Adewumi werkte een aanval wél af en legde de 3-0 eindstand vast. Zo bekroonde Cercle een dominante partij met een ruime overwinning en een geslaagd eerste thuisoptreden onder Friss.

Opstellingen

Cercle Brugge Cercle Brugge
Warleson 90' 7.0 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/22 (18.2%)
Meer statistieken
Magnée Gary 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 33/40 (82.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/9 (22.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/5 (100%)
  • Balverliezen: 21
Meer statistieken
Kondo Geoffrey 90' 7.7 -
  • Nauwkeurige passes: 66/71 (93%)
  • Schoten op doel: 0/3
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Meer statistieken
Konate Valy   90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 46/57 (80.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/11 (18.2%)
Meer statistieken
Diakite Ibrahim 83' 7.7 -
  • Nauwkeurige passes: 39/48 (81.3%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Diop Edan A 90' 7.3 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 44/51 (86.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Gerkens Pieter 83' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 26/32 (81.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Van der Bruggen Hannes 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 37/48 (77.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Nazinho Flavio 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 29/32 (90.6%)
  • Sleutelpasses: 6
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Ngoura Steve ⚽ ⚽ 69' 8.5 -
  • Goals: 2
  • Nauwkeurige passes: 11/15 (73.3%)
  • Schoten op doel: 3/6
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Vanzeir Dante A 69' 7.8 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 19/27 (70.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/4
  • Schoten op doelkader: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Bank
Agyekum Lawrence 7' 6.8  
Meer statistieken
Diakite Oumar 21' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Herrmann Charles 0'  
Adewumi Oluwaseun 21' 6.5 -
Meer statistieken
Diaby Ibrahima 7' 6.8  
Meer statistieken
Delanghe Maxime 0'  
Jurado Heriberto 0'  
De Wilde Nils 0'  
Caicedo Royer 0'  
 

La Louvière La Louvière
Peano Marcos Hernán 90' 5.8 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 3
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/18 (33.3%)
Meer statistieken
Maisonneuve Maxence 90' 5.6 -
  • Nauwkeurige passes: 14/23 (60.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Okou Yllan 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 24/36 (66.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 8/25 (32%)
Meer statistieken
Faye Wagane   90' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 27/38 (71.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Gillot Nolan 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 11/19 (57.9%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/10 (30%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Meer statistieken
Alain Lamego Djibril 45' -
Lahssaini Sami 77' 5.6 -
  • Nauwkeurige passes: 14/22 (63.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Lutonda Thierry 64' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 10/14 (71.4%)
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Ito Joël 64' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Moussa Fall Pape 77' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 4/13 (30.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Afriyie Jerry 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
Meer statistieken
Bank
De Schrevel Celestin 0'  
Beka Beka Alexis 13' 6.0 -
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Gueulette Samuel 26' 5.7 -
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
Meer statistieken
Ashimeru Majeed 0'  
Makembo-Ntemo Noah 0'  
Riou Matthis 0'  
Nsingi Nachon 13' 6.3 -
Meer statistieken
Soumaré Bryan 45' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Makaté Cristian 26' 6.5 -
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Herbeleef Cercle Brugge - La Louvière

Play-off 3

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 3-0 La Louvière La Louvière
