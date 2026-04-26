|Datum:
|26/04/2026 19:15
|Competitie:
|Play-off 3
|Speeldag:
|Speeldag 4
LIVE: Erenbjerg zet Zulte Waregem op voorsprong!
Zulte Waregem en La Louvière zijn allebei al zeker gered maar misschien dwingt het zondagavondzonnetje hen wel tot een aangename pot voetbal aan de Gaverbeek? Bovendien mag Jelle Vossen voor de eerste keer sinds augustus nog eens opdraven in de basiself van Zulte Waregem.
20' 4"
20
Paguin blijft zitten na een duel en krijgt een blessurebehandeling
17
De Jaegere glijdt bal van de lijn!
Afriyie lijkt door de buitenspelval te glippen, omspeelt Gabriel en legt de bal dan in het lege doel. Althans zo lijkt het want De Jaegere verdedigt zeer goed en glijdt de bal in allerijl uit het doel. Ook de vlag gaat uiteindelijk nog de lucht in voor buitenspel
14
Doelpunt van Jeppe Erenbjerg
Wat een mooie actie van Paugain op de rechterflank. Hij kan voorzetten maar komt verder naar het centrum om danErenbjerg eruit te kiezen via een been van een verdediger. Die twijfelt niet van dichtbij en trapt het openingsdoelpunt tegen de touwen
12
Ementa tikt goed door maar Lofolomo komt net tekort om de bal voor de achterlijn nog binnen te houden
9
Zulte Waregem neemt thuis het balbezit voor zich maar vindt voorlopig geen gaten in de groene defensie
3
De bezoekers uit La Louvière lijken allemaal met één bus naar de Gaverbeek te zijn gereden. En dat is te begrijpen aangezien La Louvière net als Zulte Waregem gered is en de verplaatsing toch niet min is op zondagavond
1
Zulte Waregem - La Louvière: 0-0
Zulte Waregem
|Gabriel Brent
|De Jaegere Benoit
|Kiilerich Jakob
|Lemoine Laurent
|Ake Marley
|Lofolomo Enrique
|Claes Thomas
|Paugain Wilguens
|Erenbjerg Jeppe
|Vossen Jelle
|Ementa Anosike
|Bank
|Bostyn Louis
|Gavriel Stavros
|Hedl Tobias
|Opoku Joseph
|Willen Lukas
|Ujka Serxho
|Asare Dirk
|Cappelle Yannick
|van Keymolen Siebe
La Louvière
|De Schrevel Celestin
|Alain Lamego Djibril
|Okou Yllan
|Maisonneuve Maxence
|Gillot Nolan
|Gueulette Samuel
|Soumaré Bryan
|Lahssaini Sami
|Liongola Jordi
|Beka Beka Alexis
|Afriyie Jerry
|Bank
|Faye Wagane
|Lutonda Thierry
|Moussa Fall Pape
|Makembo-Ntemo Noah
|Peano Marcos Hernán
|Ito Joël
|Nsingi Nachon
|Makaté Cristian
|Maës Owen
Play-off 3
|Speeldag 4
|Cercle Brugge
|2-1
|FCV Dender EH
|Zulte Waregem
|1-0
|La Louvière