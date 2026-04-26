Datum: 26/04/2026 19:15
Competitie: Play-off 3
Speeldag: Speeldag 4

LIVE: Erenbjerg zet Zulte Waregem op voorsprong!

Zulte Waregem en La Louvière zijn allebei al zeker gered maar misschien dwingt het zondagavondzonnetje hen wel tot een aangename pot voetbal aan de Gaverbeek? Bovendien mag Jelle Vossen voor de eerste keer sinds augustus nog eens opdraven in de basiself van Zulte Waregem.

Tijd   20' 4" 
20
 Paguin blijft zitten na een duel en krijgt een blessurebehandeling
17
 De Jaegere glijdt bal van de lijn!
Afriyie lijkt door de buitenspelval te glippen, omspeelt Gabriel en legt de bal dan in het lege doel. Althans zo lijkt het want De Jaegere verdedigt zeer goed en glijdt de bal in allerijl uit het doel. Ook de vlag gaat uiteindelijk nog de lucht in voor buitenspel
14

Goal 		Doelpunt van Jeppe Erenbjerg
Wat een mooie actie van Paugain op de rechterflank. Hij kan voorzetten maar komt verder naar het centrum om danErenbjerg eruit te kiezen via een been van een verdediger. Die twijfelt niet van dichtbij en trapt het openingsdoelpunt tegen de touwen
12
 Ementa tikt goed door maar Lofolomo komt net tekort om de bal voor de achterlijn nog binnen te houden
9
 Zulte Waregem neemt thuis het balbezit voor zich maar vindt voorlopig geen gaten in de groene defensie
3
 De bezoekers uit La Louvière lijken allemaal met één bus naar de Gaverbeek te zijn gereden. En dat is te begrijpen aangezien La Louvière net als Zulte Waregem gered is en de verplaatsing toch niet min is op zondagavond
1
 Zulte Waregem - La Louvière: 0-0

Zulte Waregem Zulte Waregem
Gabriel Brent  
De Jaegere Benoit  
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
Kiilerich Jakob  
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Lemoine Laurent  
  • Nauwkeurige passes: 9/9 (100%)
Ake Marley  
Lofolomo Enrique  
Claes Thomas  
Paugain Wilguens  
Erenbjerg Jeppe  
Vossen Jelle  
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
Ementa Anosike  
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Bank
Bostyn Louis  
Gavriel Stavros  
Hedl Tobias  
Opoku Joseph  
Willen Lukas  
Ujka Serxho  
Asare Dirk  
Cappelle Yannick  
van Keymolen Siebe  
 

La Louvière La Louvière
De Schrevel Celestin  
Alain Lamego Djibril  
Okou Yllan  
Maisonneuve Maxence  
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
Gillot Nolan  
Gueulette Samuel  
Soumaré Bryan  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Lahssaini Sami  
Liongola Jordi  
Beka Beka Alexis  
Afriyie Jerry  
Bank
Faye Wagane  
Lutonda Thierry  
Moussa Fall Pape  
Makembo-Ntemo Noah  
Peano Marcos Hernán  
Ito Joël  
Nsingi Nachon  
Makaté Cristian  
Maës Owen  
Zulte Waregem zet redding kracht bij in duel tussen promovendi

19/04

Zulte Waregem was al sinds vorig weekend zeker van een verlengd verblijf in de Jupiler Pro League. Een paar uur geleden mocht ook La Louvière zich daaraan toevoegen door de...

Er wordt aan de mouw getrokken van speler Essevee, die zeer duidelijk is over deze transferzomer

25/04 1

Zulte Waregem is met nog drie speeldagen voor de boeg al zeker van de redding. En dus kunnen ze zonder druk aan de bak tegen La Louvière. Toch willen ze bij Essevee nog wat...

Play-off 3

 Speeldag 4
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 La Louvière La Louvière
