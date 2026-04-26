LIVE: Erenbjerg zet Zulte Waregem op voorsprong!

20

Paguin blijft zitten na een duel en krijgt een blessurebehandeling



17

De Jaegere glijdt bal van de lijn!

Afriyie lijkt door de buitenspelval te glippen, omspeelt Gabriel en legt de bal dan in het lege doel. Althans zo lijkt het want De Jaegere verdedigt zeer goed en glijdt de bal in allerijl uit het doel. Ook de vlag gaat uiteindelijk nog de lucht in voor buitenspel



14



Doelpunt van Jeppe Erenbjerg

Wat een mooie actie van Paugain op de rechterflank. Hij kan voorzetten maar komt verder naar het centrum om danErenbjerg eruit te kiezen via een been van een verdediger. Die twijfelt niet van dichtbij en trapt het openingsdoelpunt tegen de touwen



12

Ementa tikt goed door maar Lofolomo komt net tekort om de bal voor de achterlijn nog binnen te houden



9

Zulte Waregem neemt thuis het balbezit voor zich maar vindt voorlopig geen gaten in de groene defensie



3

De bezoekers uit La Louvière lijken allemaal met één bus naar de Gaverbeek te zijn gereden. En dat is te begrijpen aangezien La Louvière net als Zulte Waregem gered is en de verplaatsing toch niet min is op zondagavond

