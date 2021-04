Geen quadruple voor City en kopzorgen voor Pep: Verlies in halve finale FA Cup, KDB geblesseerd naar de kant

Bij Manchester CIty begonnen ze zaterdagmiddag aan enkele belangrijke wedstrijden die het seizoen van de Citizens helemaal konden maken of kraken. De eerste opdracht rondden ze niet goed af want in de halve finale van de FA Cup werd met 1-0 verloren van Chelsea.

Manchester City raasde de voorbije maanden als een sneltrein door de competitie. Het ging zo goed dat zelfs een quadruple mogelijk was: titel, Champions League, FA Cup én League cup. Maar die sneltrein blijkt nu toch ook niet onstopbaar.

Het is money time voor Manchester City. Zaterdag moesten ze tegen Chelsea in de halve finale van de FA Cup, volgend weekend volgde de finale van de League Cup tegen Tottenham en daarna volgde een verplaatsing met PSG in de halve finale van de Champions League.

Geen quadruple

Tegen Chelsea spatte de droom van de quadruple alleszins uiteen want een mager City kon niet winnen van Chelsea, dat een ware metamorfose heeft ondergaan onder Tuchel. Werner profiteerde optimaal van slecht positiespel van reservedoelman Steffen en zag Ziyech vrij staan. Het was een koud kunstje voor de Marokkaan om het enige doelpunt van de partij in doel te werken.

Chelsea kan zich zo opmaken voor de finale van de FA Cup in het Wembley Stadium. De tegenstander wordt Leicester City of Southampton, zij spelen zondagavond hun halve finale.

Blessure De Bruyne

Maar dat was niet het enige dat fout ging voor City want Kevin De Bruyne viel vroeg in de tweede helft uit met een blessure. De Rode Duivel tastte naar zijn rechterenkel maar het is nog niet duidelijk hoe ernstig de blessure is.