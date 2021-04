EK in gevaar voor De Bruyne? Vandaag meer uitsluitsel

Het is alsof de duivel ermee gemoeid is. Kevin De Bruyne blesseerde zich gisteren in de halve finale van de FA Cup aan de enkel. Pep Guardiola liet weten "dat het er niet goed uitzag".

Maar wat betekent dat voor de EK-kansen van De Bruyne? Mogelijk zijn de ligamenten van de enkel geraakt. Maar dat zou zijn EK niet in gevaar brengen. Een dikke zes weken voor de start van het toernooi heeft hij nog genoeg tijd om te revalideren. Het zou wel een streep door de rekening van Guardiola en City zijn. De Citizens zagen hun kans op een quadruple tegen Chelsea al in het water vallen, maar eigenlijk is de Champions League dit seizoen het grote doel. Met een confrontatie tegen PSG in het verschiet kunnen ze De Bruyne alvast goed gebruiken.