Datum: 21/01/2026 21:00
Competitie: Champions League
Speeldag: Speeldag 7
Stadion: Allianz Arena

Union SG weet wat het moet doen als het nog verder wil raken in deze campagne van de Champions League en dat is stunten in München. Bij ons kan u deze wedstrijd zoals steeds helemaal live en op de voet volgen. De opstellingen zijn alvast bekend ...

Tijd   35' 29" 
31
 Hoge bal van Bayern, Scherpen zit er goed tussen.
29
 Dit was de kans! Promise David kopt recht op Neuer.
26
 Union blijft baas. Alweer een kans op de 0-1!
23
 Bijna de uitbraak van Union SG. In de laatste fase is het net niet voor El Hadj.
20
 MacAllister met de kans. Promise David stond beter.
18
 Gele kaart voor Min-Jae. Ze staan onder druk.
18
  Gele kaart voor Min-Jae Kim
16
 Kwartier ver. Bayern heeft het moeilijk om door het pantser te breken.
13
 Interessant begin van deze match.
10
 Union SG probeert goed mee te spelen. De uitbraak is te weinig.
7
 Luis Diaz duikt op voor Scherpen, maar verslikt zich kn de bal.
4
 Bayern meteen met het mes op de keel.
1
 De bal rolt in München!
1
 Bayern München - Union SG: 0-0

Vooraf
Union SG weet wat het moet doen als het nog verder wil raken in deze campagne van de Champions League en dat is stunten in München. Vincent Kompany posteert zijn logische elf tussen de lijnen, bij Union SG zien we Sykes in de plaats van Leysen achterin. Ook onder meer Florucz en Guilherme Smith kregen een basisplaats.
Bayern München (Bayern München - Union SG)
Bayern München: Manuel Neuer - Tom Bischof - Jonathan Tah - Min-Jae Kim - Raphaël Guerreiro - Aleksandar Pavlovic - Joshua Kimmich - Michael Olise - Lennart Karl - Luis Díaz - Harry Kane
Bank: Serge Gnabry - Leon Goretzka - Jamal Musiala - Alphonso Davies - Hiroki Ito - Sven Ulreich - Cassiano Kiala - Jonas Urbig - David Daiber

Union SG (Bayern München - Union SG)
Union SG: Kjell Scherpen - Kevin Mac Allister - Christian Burgess - Ross Sykes - Anan Khalaili - Adem Zorgane - Kamiel Van de Perre - Guilherme Smith - Anouar Ait El Hadj - Promise David - Raul Florucz
Bank: Vic Chambaere - Mamadou Thierno Barry - Mathias Rasmussen - Mohammed Fuseini - Rob Schoofs - Louis Patris - Fedde Leysen

Bayern München Bayern München
Neuer Manuel 7.0  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Bischof Tom 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 27/32 (84.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Tah Jonathan 6.98  
  • Nauwkeurige passes: 36/39 (92.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Kim Min-Jae   6.88  
  • Nauwkeurige passes: 27/30 (90%)
Guerreiro Raphaël 6.69  
  • Nauwkeurige passes: 38/40 (95%)
  • Sleutelpasses: 1
Pavlovic Aleksandar 7.2  
  • Nauwkeurige passes: 58/60 (96.7%)
  • Sleutelpasses: 1
Kimmich Joshua 7.2  
  • Nauwkeurige passes: 46/49 (93.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 8/8 (100%)
Olise Michael 7.08  
  • Nauwkeurige passes: 33/36 (91.7%)
  • Succesvolle dribbels: 3/6 (50%)
Karl Lennart 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 22/25 (88%)
  • Schoten op doel: 0/1
Díaz Luis 6.46  
  • Nauwkeurige passes: 12/14 (85.7%)
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Kane Harry 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 5/10 (50%)
  • Schoten op doel: 1/1
Bank
Gnabry Serge  
Goretzka Leon  
Musiala Jamal  
Davies Alphonso  
Ito Hiroki  
Ulreich Sven  
Kiala Cassiano  
Urbig Jonas  
Daiber David  
 

Union SG Union SG
Scherpen Kjell 7.16  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/11 (18.2%)
Mac Allister Kevin 6.07  
  • Nauwkeurige passes: 7/12 (58.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
Burgess Christian 6.48  
  • Nauwkeurige passes: 15/18 (83.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Sykes Ross 6.71  
  • Nauwkeurige passes: 9/12 (75%)
Khalaili Anan 6.96  
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Zorgane Adem 7.03  
  • Nauwkeurige passes: 23/23 (100%)
Van de Perre Kamiel 6.71  
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Smith Guilherme 6.53  
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
Ait El Hadj Anouar 6.92  
  • Nauwkeurige passes: 18/20 (90%)
  • Succesvolle dribbels: 0/4 (0%)
David Promise 6.36  
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Schoten op doel: 1/1
Florucz Raul 6.81  
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Bank
Chambaere Vic  
Barry Mamadou Thierno  
Rasmussen Mathias  
Fuseini Mohammed  
Schoofs Rob  
Patris Louis  
Leysen Fedde  
