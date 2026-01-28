LIVE: Union op voorsprong, maar ze zijn er nog niet!

80

Club Brugge ondertussen 3-0 voor. Te weinig goals om Union te redden, maar toch één Belgische ploeg in de top-24 zo op die manier.



77

Er moet nog veel gebeuren op andere velden voor de Belgische ploeg.



77

Gele kaart voor Ross Sykes





74

Voorlopig staat Union SG op plaats 29. Het moet natuurlijk ook de 1-0 vasthouden.



74

Odilon Kossounou

Mario Pasalic





71

El Hadj legt de vrije trap tot bij Khalaili aan de tweede paal. Die kopt vandaar binnen!



70

Fuseini draait weg en krijgt de fout mee. Vrije trap op een interessante plaats!



70



Doelpunt van Anan Khalaili (Anouar Ait El Hadj)





69

Gele kaart voor Honest Ahanor





67

Op dit moment is zelfs een overwinning nog altijd niet genoeg voor Union. Een mirakel is stilaan nodig.



64

Nog niet al te veel kansen voorlopig op dit moment in de tweede helft. Werk aan de winkel!



61

Nikola Krstović

Gianluca Scamacca





61

Uur ver. Toch heel wat bitse zaken hier en daar op het veld. Voorlopig zonder dat het echt uit de klauwen loopt.



58

Florucz nog een keertje, maar zonder daadkracht. Hij en Zorgane gaan er meteen af.



57

Raul Florucz

Mohammed Fuseini





57

Adem Zorgane

Rob Schoofs





55

Het is ook na de rust voorlopig toch nog een beetje te traag allemaal.



52

Yunus Musah

Marten de Roon





52

Lazar Samardžić

Charles De Ketelaere





52

Heel wat wissels bij Atalanta. Onder meer De Ketelaere kan zo nog laten zien wat hij allemaal kan.



51

Ademola Lookman

Kamaldeen Sulemana





51

Khalaili met een lange rush, maar daarna gaat het feest niet door.



48

Guilherme gaat hard knallen, maar de zaak gaat niet door.



46

De bal rolt opnieuw in het Lotto Park.



45+20

Op dit moment zou een zege ook niet voldoende zijn om door te gaan overigens.



45+20

En zo gaan we meteen rusten met een 0-0 gelijkspel na amper een minuutje extra.



45

El Hadj en Zorgane zetten nog eens iets op poten, maar dat levert niets op.



42

Eerst een kans en dan een corner voor Atalanta. Burgess is de wegkopper van dienst.



39

Lookman trapt, Scherpen pakt. Atalanta komt toch wel wat meer in de wedstrijd.



36

We kabbelen stilaan richting rust. Union SG breekt niet meteen door. Een zege kan hen stilaan virtueel wel in de buurt van de top-24 brengen.



33

Union SG probeert wel, maar voorlopig lukt het nog niet goed tegen de B-ploeg van Atalanta.



30

Patris wil voorzetten, maar dat loopt helemaal mis.



28

Gele kaart voor Lazar Samardžić





27

Zorgane trapt, maar afgeblokt. De opvolging daarna lukt ook niet meteen. Weg kans opnieuw!



24

Botsing tussen Zappacosta en Mac Allister. Bij Atalanta willen ze een strafschop, maar dat feest gaat niet door.



21

Twintig minuten ver. De wedstrijd is in evenwicht, maar de 1-0 was dichterbij dan de 0-1.



18

Guilherme met de plaatsbal Net naast!



15

Kwartier ver. Van De Perre heeft verzorging nodig.



13

Club Brugge op 2-0! Zo gaat het snel. Union tegen een b-ploeg van Atalanta overigens.



11

Burgess te laat op Anahor en zo een te vermijden gele kaart.



10

Gele kaart voor Christian Burgess





8

Club Brugge staat op voorsprong! Nu Union nog ...



6

Tweede kans voor Union meteen. Florucz is gretig!



4

Florucz omspeelt meteen de doelman. Op de lijn gekeerd.



1

De bal rolt in het Lotto Park!



1

Union SG - Atalanta: 0-0





Union SG: Kjell Scherpen - Kevin Mac Allister - Christian Burgess - Ross Sykes - Louis Patris - Adem Zorgane - Kamiel Van de Perre - Guilherme Smith - Anouar Ait El Hadj - Anan Khalaili - Raul Florucz

Bank: Vic Chambaere - Mohammed Fuseini - Rob Schoofs - Ousseynou Niang - Soulaimane Berradi - Nathan Huygevelde - Fedde Leysen



Atalanta: Marco Sportiello - Honest Ahanor - Isak Hien - Odilon Kossounou - Davide Zappacosta - Ederson - Yunus Musah - Lorenzo Bernasconi - Lazar Samardžić - Ademola Lookman - Nikola Krstović

Bank: Kamaldeen Sulemana - Mario Pasalic - Gianluca Scamacca - Marten de Roon - Charles De Ketelaere - Berat Djimsiti - Sead Kolasinac - Marco Carnesecchi - Francesco Rossi - Giorgio Scalvini - Nicola Zalewski