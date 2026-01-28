Datum: 28/01/2026 21:00
Competitie: Champions League
Speeldag: Speeldag 8
Stadion: Joseph Marien stadion

LIVE: Union op voorsprong, maar ze zijn er nog niet!

Union trekt als nummer 31 naar de slotspeeldag in de League Phase van de Champions League. Het heeft dus in het Lotto Park een mirakel nodig om zich te kunnen plaatsen voor de top-24. Maar er zijn al gekkere dingen voorgevallen in het voetbal. Volg het hier LIVE en op de voet!

Tijd   81' 11" 
80
 Club Brugge ondertussen 3-0 voor. Te weinig goals om Union te redden, maar toch één Belgische ploeg in de top-24 zo op die manier.
77
 Er moet nog veel gebeuren op andere velden voor de Belgische ploeg.
77
  Gele kaart voor Ross Sykes
74
 Voorlopig staat Union SG op plaats 29. Het moet natuurlijk ook de 1-0 vasthouden.
74
 Vervangen Odilon Kossounou
Ingevallen Mario Pasalic
71
 El Hadj legt de vrije trap tot bij Khalaili aan de tweede paal. Die kopt vandaar binnen!
70
 Fuseini draait weg en krijgt de fout mee. Vrije trap op een interessante plaats!
70

Goal 		Doelpunt van Anan Khalaili (Anouar Ait El Hadj)
69
  Gele kaart voor Honest Ahanor
67
 Op dit moment is zelfs een overwinning nog altijd niet genoeg voor Union. Een mirakel is stilaan nodig.
64
 Nog niet al te veel kansen voorlopig op dit moment in de tweede helft. Werk aan de winkel!
61
 Vervangen Nikola Krstović
Ingevallen Gianluca Scamacca
61
 Uur ver. Toch heel wat bitse zaken hier en daar op het veld. Voorlopig zonder dat het echt uit de klauwen loopt.
58
 Florucz nog een keertje, maar zonder daadkracht. Hij en Zorgane gaan er meteen af.
57
 Vervangen Raul Florucz
Ingevallen Mohammed Fuseini
57
 Vervangen Adem Zorgane
Ingevallen Rob Schoofs
55
 Het is ook na de rust voorlopig toch nog een beetje te traag allemaal.
52
 Vervangen Yunus Musah
Ingevallen Marten de Roon
52
 Vervangen Lazar Samardžić
Ingevallen Charles De Ketelaere
52
 Heel wat wissels bij Atalanta. Onder meer De Ketelaere kan zo nog laten zien wat hij allemaal kan.
51
 Vervangen Ademola Lookman
Ingevallen Kamaldeen Sulemana
51
 Khalaili met een lange rush, maar daarna gaat het feest niet door.
48
 Guilherme gaat hard knallen, maar de zaak gaat niet door.
46
 De bal rolt opnieuw in het Lotto Park.
45+20
 Op dit moment zou een zege ook niet voldoende zijn om door te gaan overigens.
45+20
 En zo gaan we meteen rusten met een 0-0 gelijkspel na amper een minuutje extra.


Scheidsrechter 		Rust


45
 El Hadj en Zorgane zetten nog eens iets op poten, maar dat levert niets op.
42
 Eerst een kans en dan een corner voor Atalanta. Burgess is de wegkopper van dienst.
39
 Lookman trapt, Scherpen pakt. Atalanta komt toch wel wat meer in de wedstrijd.
36
 We kabbelen stilaan richting rust. Union SG breekt niet meteen door. Een zege kan hen stilaan virtueel wel in de buurt van de top-24 brengen.
33
 Union SG probeert wel, maar voorlopig lukt het nog niet goed tegen de B-ploeg van Atalanta.
30
 Patris wil voorzetten, maar dat loopt helemaal mis.
28
  Gele kaart voor Lazar Samardžić
27
 Zorgane trapt, maar afgeblokt. De opvolging daarna lukt ook niet meteen. Weg kans opnieuw!
24
 Botsing tussen Zappacosta en Mac Allister. Bij Atalanta willen ze een strafschop, maar dat feest gaat niet door.
21
 Twintig minuten ver. De wedstrijd is in evenwicht, maar de 1-0 was dichterbij dan de 0-1.
18
 Guilherme met de plaatsbal Net naast!
15
 Kwartier ver. Van De Perre heeft verzorging nodig.
13
 Club Brugge op 2-0! Zo gaat het snel. Union tegen een b-ploeg van Atalanta overigens.
11
 Burgess te laat op Anahor en zo een te vermijden gele kaart.
10
  Gele kaart voor Christian Burgess
8
 Club Brugge staat op voorsprong! Nu Union nog ...
6
 Tweede kans voor Union meteen. Florucz is gretig!
4
 Florucz omspeelt meteen de doelman. Op de lijn gekeerd.
1
 De bal rolt in het Lotto Park!
1
 Union SG - Atalanta: 0-0
Union SG (Union SG - Atalanta)
Union SG: Kjell Scherpen - Kevin Mac Allister - Christian Burgess - Ross Sykes - Louis Patris - Adem Zorgane - Kamiel Van de Perre - Guilherme Smith - Anouar Ait El Hadj - Anan Khalaili - Raul Florucz
Bank: Vic Chambaere - Mohammed Fuseini - Rob Schoofs - Ousseynou Niang - Soulaimane Berradi - Nathan Huygevelde - Fedde Leysen

Atalanta (Union SG - Atalanta)
Atalanta: Marco Sportiello - Honest Ahanor - Isak Hien - Odilon Kossounou - Davide Zappacosta - Ederson - Yunus Musah - Lorenzo Bernasconi - Lazar Samardžić - Ademola Lookman - Nikola Krstović
Bank: Kamaldeen Sulemana - Mario Pasalic - Gianluca Scamacca - Marten de Roon - Charles De Ketelaere - Berat Djimsiti - Sead Kolasinac - Marco Carnesecchi - Francesco Rossi - Giorgio Scalvini - Nicola Zalewski

Vooraf
Union trekt als nummer 31 naar de slotspeeldag in de League Phase van de Champions League. Het heeft dus in het Lotto Park een mirakel nodig om zich te kunnen plaatsen voor de top-24. Maar er zijn al gekkere dingen voorgevallen in het voetbal.
Union SG Union SG
Scherpen Kjell 90' 7.2 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 13/27 (48.1%)
Meer statistieken
Mac Allister Kevin 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 19/25 (76%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Burgess Christian   90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 22/34 (64.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)
Meer statistieken
Sykes Ross 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 21/29 (72.4%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Patris Louis 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 16/26 (61.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/7 (14.3%)
Meer statistieken
Zorgane Adem 57' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 27/34 (79.4%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Van de Perre Kamiel 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 30/33 (90.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Smith Guilherme 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 13/14 (92.9%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Ait El Hadj Anouar A 90' 7.1 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 16/22 (72.7%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Khalaili Anan 90' 7.9 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 22/28 (78.6%)
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Florucz Raul 57' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 13/16 (81.3%)
  • Schoten op doel: 1/4
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Meer statistieken
Bank
Chambaere Vic 0'  
Fuseini Mohammed 33' 6.5 -
Meer statistieken
Schoofs Rob 33' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Niang Ousseynou 0'  
Berradi Soulaimane 0'  
Huygevelde Nathan 0'  
Leysen Fedde 0'  
 

Atalanta Atalanta
Sportiello Marco 90' 6.6 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Ahanor Honest   90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 46/53 (86.8%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/7 (0%)
Meer statistieken
Hien Isak 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 64/69 (92.8%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Kossounou Odilon 74' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 65/68 (95.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Zappacosta Davide 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 35/42 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Ederson 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 44/50 (88%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Musah Yunus 52' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 27/32 (84.4%)
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bernasconi Lorenzo 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 36/47 (76.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Balverliezen: 22
Meer statistieken
Samardžić Lazar   52' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 20/22 (90.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Lookman Ademola 51' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 14/21 (66.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Krstović Nikola 61' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 12/16 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bank
Sulemana Kamaldeen 39' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 10/11 (90.9%)
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Meer statistieken
Pasalic Mario 16' -
Scamacca Gianluca 29' 6.3 -
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
de Roon Marten 38' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 15/17 (88.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
De Ketelaere Charles 38' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Djimsiti Berat 0'  
Kolasinac Sead 0'  
Carnesecchi Marco 0'  
Rossi Francesco 0'  
Scalvini Giorgio 0'  
Zalewski Nicola 0'  
Champions League

 Speeldag 8
Pafos FC Pafos FC 2-1 Slavia Praag Slavia Praag
SL Benfica SL Benfica 3-2 Real Madrid Real Madrid
PSG PSG 1-1 Newcastle United Newcastle United
Atlético Madrid Atlético Madrid 1-2 Bodø Glimt Bodø Glimt
Monaco Monaco 0-0 Juventus Juventus
Club Brugge Club Brugge 2-0 Marseille Marseille
Barcelona Barcelona 3-1 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
Union SG Union SG 1-0 Atalanta Atalanta
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 0-0 Inter Milaan Inter Milaan
Manchester City Manchester City 2-0 Galatasaray Galatasaray
Liverpool FC Liverpool FC 5-0 FK Qarabag FK Qarabag
Ajax Ajax 1-1 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 3-0 Villarreal Villarreal
Arsenal Arsenal 3-1 Kairat Almaty Kairat Almaty
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 0-1 Tottenham Tottenham
Napoli Napoli 2-2 Chelsea Chelsea
PSV PSV 0-1 Bayern München Bayern München
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 2-2 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
