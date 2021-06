Wales en Zwitserland openen hun EK met nerveuze match, VAR keurt heerlijke binnenkomer af

Zwitserland en Wales zijn hun EK begonnen met een gelijkspel: 1-1. Vooral de Welshmen zullen daar achteraf gezien tevreden mee zijn.

Na de duidelijke zege van Italië tegen Turkije in de openingswedstrijd vrijdagavond wisten Wales en Zwitserland wat gedaan. Daarvoor moesten ze naar het verre Bakoe reizen - of dat nodig is in coronatijden is voor voor de Erika Vlieghes in deze wereld.

Echt vliegen werd er in ieder geval niet gedaan op het veld. In een erg matige eerste helft wonnen de Zwitsers op punten, met een bedrijvige Seferovic en veel veldoverwicht - zonder echt grote kansen. Een kopbal van Moore was misschien zelfs het gevaarlijkste wapenfeit.

Embolo & Moore met de kopballen

Maar de Zwitsers maakten wel aanspraak op meer en na de pauze werden ze daarvoor enigszins beloond. Op een corner kon Embolo zijn rechtstreekse tegenstander makkelijk afhouden, goed voor de 0-1 voor Zwitserland.

Wales moest gaan komen, maar liet het in eerste instantie na en de Zwitsers hielden makkelijk stand. Tot een dik kwartier voor tijd Moore plots een voorzet vanop rechts heel knap voorbij Sommer kon knikken met een leuke kopstreel.

Nerveuze match

Het leverde meteen een spannend slot van de wedstrijd op, want beide ploegen wilden eigenlijk wel meer dan een puntje - al kan dat met oog op de volgende ronde en zelfs een eventuele plek als beste derde in de eindafrekening van belang zijn.

Embolo kwam er nog een paar keer dichtbij en de ingevallen Gavranovic zag zijn eerste baltoets afgekeurd worden vanwege buitenspel, maar Wales had wel vertrouwen getankt door de gelijkmaker om het punt vast te houden. Gescoord werd er niet meer in een Bakoe waar corona niet lijkt te bestaan - weinig regels, tot 30.000 fans toegelaten in het stadion. Zoveel waren er echter lang niet - voetbal leeft er ook maar matig.