šŸ“· Daar is Wales, daar zijn de opvallende teamfoto's

We waren het bijna vergeten aangezien het laatste toernooi van Wales al 5 jaar geleden was, maar de Welshmen zijn er in hun EK-opener tegen Zwitserland opnieuw in geslaagd om wat atypisch op de ploegfoto te staan.

Het is de gewoonte voor nagenoeg elk duel, de spelers die na de volksliederen nog even gaan klaarstaan voor een fotootje. 5 spelers gehurkt onderaan, 6 spelers die arm in arm op de tweede rij rechtstaan. Het succesrecept voor vele posters die vroeger aan onze slaapkamermuur hingen. Wales slaagt er telkens in om iets 'fout' te doen op die foto. Ze doen het al vanaf het EK van 2016 en gaven zelfs toe dat ze er een aparte meeting over hebben zodat ze zeker zouden zijn dat iedereen weet waar hij moet gaan staan. Ook tegen Zwitserland was dat het geval. šŸ“ó §ó ¢ó ·ó ¬ó ³ó æ Wales zet de elftalfoto-traditie ook op het EK door. #euro2020 #walzwi pic.twitter.com/c2WwyRDYc0 — Voetbal International (@VI_nl) June 12, 2021 Hét kunststukje van Wales was de foto voor het duel tegen Georgië. Toen besloten ze met 3 spelers recht te blijven staan en 8 spelers op de eerste rij gehurkt te laten zitten (hoofdfoto artikel). Een 4-7 combinatie hebben ze ook al gedaan, wat ook meteen opviel.