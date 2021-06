(LIVE) Noord-Macedonië-Nederland: 58' Daar is Wijnaldum opnieuw: 0-3!

Oranje gaat tegen Noord-Macedonië, dat al uitgeschakeld is, op zoek naar 9 op 9. Wat het resultaat ook wordt, Nederland is hoe dan ook zeker van poulewinst. Bij Noord-Macedonië staat de match in het teken van Goran Pandev, die het na vanavond voor bekeken houdt als international.