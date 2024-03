Experiment mislukt: makke Rode Duivels geraken niet voorbij Ierland na teleurstellende pot voetbal

De Rode Duivels speelden zaterdag 0-0 gelijk tegen Ierland. Dit na een zeer teleurstellende prestatie van het experimentele elftal van Domenico Tedesco.

Zaterdagavond namen de Rode Duivels het op tegen Ierland. Domenico Tedesco zette Tielemans in het middenveld en gaf hem de kapiteinsband. Ook Vranckx en Vermeeren stonden in de basis. Koni De Winter mocht debuteren in de verdediging.

De wedstrijd begon rustig, al had Ierland na 4 minuten al een gigantische kans wanneer Ogbene alleen op Sels kon aflopen. Hij besloot uiteindelijk in het zijnet. België controleerde maar deed het heel rustig aan.

Er werd bijzonder weinig gecreëerd, terwijl wel duidelijk de opdracht werd gegeven door Tedesco om zo hoog mogelijk op het veld te spelen.

Ierland kreeg kort voor het halfuur een strafschop voor een handsbal van Vermeeren. Toptalent Ferguson zette zich achter de bal, maar Matz Sels kon redding brengen.

© photonews

België bleef wel proberen, maar kon er niet in slagen om een echte kans te creëren. Zo gingen we met een brilscore de rust in.

Tijdens de rust greep Tedesco meteen in en voerde hij een driedubbele wissel door. Onder meer kapitein Tielemans moest eruit.

Na de rust beterde het er absoluut niet op. Het leek alsof de Rode Duivels niet wilden, of durfden. Onana mocht Koni De Winter komen vervangen en speelde dan ook als centrale verdediger.

Meunier kreeg nog wel een grote kans maar trapte op doelman Kelleher op aangeven van Lukebakio. Voor de rest konden we niet echt een kans noteren voor de Belgen.

Het mag gezegd worden dat het experiment van Tedesco mislukt is. Tegen Engeland moet het in ieder geval een pak beter.