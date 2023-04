Union verbaast Europa opnieuw met 1-1 gelijkspel op het veld van Bayer Leverkusen

Union is er opnieuw in geslaagd om op het Europese toneel te presteren. De vice-kampioen van vorig seizoen speelde in de heenwedstrijd van de kwartfinales van de Europa League 1-1 gelijk op het veld van Bayer Leverkusen. Boniface zorgde voor een voorsprong, Wirtz maakte gelijk.

Nog eens verrassen in Duitsland, dat was de uitdaging voor Union op het veld van Bayer Leverkusen. Van onderschatting mocht geen sprake meer zijn aangezien Union al 4x tegen Union Berlin had gespeeld dit seizoen. De kwaliteiten van de Brusselaars zijn dus gekend in Duitsland.

Omschakeling van Leverkusen

In de eerste helft toonde Leverkusen zich tweemaal levensgevaarlijk in de omschakeling. Maar de eerste keer vergat Wirtz om Diaby aan te spelen. De 19-jarige middenvelder besloot zelf zijn geluk te beproeven en deed dat naast doel. De tweede keer kwam Van der Heyden goed tussen.

Waarschuwing Bonface en sterk slot Leverkusen

Aan de andere kant had Boniface wat opwarmtijd nodig maar wist hij zich toch opnieuw te tonen. Zowel Frimpong als Tapsoba werden met een mix van kracht en techniek opzij gezet maar Hradecky kon nog goed redding brengen. De daaropvolgende corner van Teuma werd via Tah tegen de lat gedevieerd.

Leverkusen kon ook met hun Franse voorlinie nog gevaar creëren maar zowel Adli als Diaby trapten staalhard naast het doel van Moris. Ook verdediger Hincapie kreeg nog een dot van een kopkans toen Moris zich verkeek op een voorzet maar de Ecuadoraan kopte naast.

Boniface: Mister Europe

Hij had in de eerste helft al enkele waarschuwingen gegeven maar na 5 minuten in de tweede helft haalde Boniface de trekker over. Union kantelde via Lazare en Teuma van rechts naar links richting Boniface. Die had nog Tapsoba voor zich maar wist toch de ruimte te vinden voor een schot om Hradecky te kloppen in de verste hoek.

Union op rozen en Leverkusen moest naar voren. Dat wilden ze doen via Florian Wirtz maar tot tweemaal toe wisten de ploegmaats van Wirtz niet op tijd te vertrekken waardoor de torenhoge kansen teniet gedaan werden.

Toch nog gelijkmaker

Jeremie Frimpong kreeg wel een legitieme torenhoge kans na een uitstekende voorzet van Bakker. De Nederlander knikte van dichtbij echter nog voorlangs.

Tien minuten voor tijd was het dan toch raak voor de thuisploeg. Azmoun zorgde voor het voorbereidende werk aan de rand van de 16 en de aflegger voor Wirtz. Die haalde in een tijd uit en krulde de bal laag voorbij Moris in doel.

Leverkusen ging nog wel op zoek naar de winning goal maar kwam nooit echt dichtbij. Union slaagde erin om het gelijkspel vast te houden om volgende week in Anderlecht een ticket voor de halve finale af te dwingen.