Boniface laat opnieuw van zich horen in Europa: "Nu uitkijken naar terugwedstrijd in Brussel"

Met een doelpunt was Victor Boniface opnieuw van goudwaarde voor Union in de Europa League. De Brusselaars keren terug naar België met een gelijkspel en een return waarin alles nog mogelijk is.

In de achtste finales schakelde Union naamgenoot Union Berlin uit. Ditmaal moesten ze zich opnieuw voorbij een Duitse ploeg knokken. Meer bepaald dé ploeg in vorm. Leverkusen was de voorbije weken helemaal onder stoom gekomen in de Duitse competitie met 15/15 en een overwinning tegen Bayern München.

"We wisten dat het een lastige wedstrijd zou worden tegen een goede ploeg", reageert doelpuntenmaker Boniface achteraf voor de camera van Sporza. "We mogen trots zijn met dit resultaat want Leverkusen is in uitstekende doen. Ze hebben een goed middenveld en enorm snelle flanken. Gelukkg waren we op onze hoede."

Lastig begin

Boniface was in het begin van de wedstrijd niet zo aanwezig maar kwam naarmate de wedstrijd vorderde beter in de wedstrijd. "Soms zijn er inderdaad zulke matchen. Het begin was lastig maar ik heb de knop omgedraaid om me volledig in te zetten voor het team", klinkt het.

Volgende week heeft Union dus de kans om het 'thuis' af te werken na een gelijkspel in Duitsland, net zoals tegen Union Berlin. "Maar Leverkusen is toch wel een betere ploeg. Met dit gelijkspel zijn we blij maar we kijken wel uit naar de terugwedstrijd in Brussel", besluit Boniface.