Union onherkenbaar bij LASK Linz: overwintering in Europa League is héél ver weg

Union heeft heel wat werk voor de boeg als ze na Nieuwjaar nog in de Europa League actief willen zijn. Het wordt bijna een onmogelijke taak na het verlies tegen LASK Linz, want ze moeten winnen op verplaatsing bij Toulouse en ook iets rapen tegen Liverpool thuis.

Alexander Blessin stuurde zijn sterkste elf de wei in, maar die beginnen duidelijk de opeenvolging van matchen te voelen. Mohamed Amoura was een schim van de flitsenspeler die hij zondag tegen Club Brugge was. En ook de andere sterkhouders haalden niet hun niveau.

Union kreeg geen poot aan de grond

Na 25 minuten beging Burgess zelfs hands in de zestien en Horvath zette de elfmeter zonder problemen om. Union kon aanvallend weinig klaarmaken en had het - zoals in de heenmatch - moeilijk met het defensief blok van de Oostenrijkers. Ook toen kwamen de links- en rechtsback amper de middenlijn over.

De Brusselaars ontsnapten zelfs na een dubbele VAR-check waarbij Burgess geen tweede hands maakte en de goal van Usor voor buitenspel werd afgefloten. Zelf versierden ze twee halve kansjes via Puertas en Lazare, maar niet echt iets om over naar huis te schrijven.

Geen offensieve impulsen

Net voor rust werd het werk van Union nog wat zwaarder, want op een hoekschop kopte Talovierov de 2-0 tegen de netten. Union kan zich in de tweede helft meestal wel opladen voor een zwaar offensief, maar deze keer niet. Blessin leek de handdoek zelfs te gooien toen hij Amoura, Castro-Montes en Vanhoutte nog voor het uur naar de kant haalde.

LASK deed wat de meeste Belgische ploegen nalaten: de boel achteraan helemaal dicht metsen. Dit is natuurlijk geen oproep om dat wel te doen, want het spektakel werd er helemaal door gefnuikt. En Zulj deed de boeken helemaal toe voor Union. Een vrije trap kwam terug van de lat en de aanvoerder had maar binnen te tikken.

LASK pakt zo zijn eerste punten in de Europa League en kan Union zelfs nog van de derde plaats stoten. De Unionisten weten wat hen te doen staat: winnen van ofwel Liverpool of Toulouse om Europees te overwinteren.