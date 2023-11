Union SG nam risico met speler: "Maar achteraf gezien niet het beste idee"

Union SG verloor donderdag in de Europa League van LASK. Trainer Alexander Blessin was achteraf niet blij met een genomen beslissing.

3-0 kreeg competitieleider Union SG om de oren in de Europa League op bezoek bij LASK Linz. Tot ieders verbazing deed Alexander Blessin dat met Mohamed Amoura.

De uitblinker van vorig weekend tegen Club Brugge was echter niet fit door een schouderblessure, maar stond toch in het basiselftal van Alexander Blessin.

Al snel werd hij zwaar aangepakt, onder andere door Horvath. De Algerijn geraakte niet in zijn normale doen en wordt kort na de rust gewisseld.

Trainer Alexander Blessin was duidelijk na de wedstrijd. “Zijn blessure kon niet verergeren, dus we waagden het erop met pijnstillers”, klonk het bij de coach aan Het Nieuwsblad. “Achteraf gezien misschien niet het beste idee, maar achteraf is het altijd makkelijk.”

Al zou het spelen in de Europese wedstrijd wel de nodige gevolgen kunnen hebben voor Amoura en Union. “Of hij zondag kan spelen tegen Kortrijk? Ik vrees dat hij meer dan drie dagen nodig heeft voor de pijn zal verminderen.”