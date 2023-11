Union vergeet het af te maken tegen Toulouse en moet straks vol aan de bak tegen Liverpool

Union is er niet in geslaagd om drie broodnodige punten te pakken op het veld van Toulouse. Ondanks de betere kansen kwam Union niet tot scoren. Door het gelijkspel is Europese overwintering van Union nog lang niet zeker.

Blessin besloot om Lazare en Eckert op de bank te houden in Toulouse. Rasmussen en Rodriguez kwamen in hun plaats aan de aftrap voor het belangrijke duel in de Europa League. Grote kansen verdeeld De thuisploeg trok als eerste naar voren en kreeg na nog geen 10 minuten spelen al een grote kans. Donnum (ex Standard) omspeelde Machida en was klaar om uit te halen. Burgess bracht redding met een ultieme sliding. ​ Aan de overkant herstelde Union het evenwicht via Amoura. Die besloot om van dichtbij de doelman te lobben maar Diarra kon de traag botsende bal nog net van de lijn keren. Toulouse sprokkelde nog enkele halve kansjes bij elkaar maar te weinig om Moris te bedreigen waardoor 0-0 een logische ruststand was in een potige wedstrijd. In de tweede helft mosten we lang wachten tot er kansen kwamen. Beide ploegen wilden wel een penalty maar er werden geen cadeautjes uitgedeeld door scheidsrechter Jug. Puertas en Amoura vergeten het af te maken Union, dat moest winnen, trok dan toch naar voor. Puertas vondt eerst de vuisten van Restes nog. Enkele minuten later vond Machida van dichtbij diezelfde Franse doelman op zijn pad. De rebound viel in de voeten van Amoura maar de Algerijn trapte van dichtbij over het lege doel. Toulouse deed aanvallend niet te gek en wist dat het Union vooral niet mocht laten winnen. Dat gebeurde vlak voor tijd ei zo na toen Puertas kon uithalen na -eindelijk- een goede combinatie van Union maar ook de Spanjaard trapte wild over. Door het gelijkspel van Union en de overwinning van Liverpool blijft Union derde in de groep. Op de laatste speeldag ontvangt Union Europese grootmacht Liverpool om Europese overwinterin veilig te stellen, hoogstwaarschijnlijk in de Conference League.