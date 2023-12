Diepe ontgoocheling bij Union, dat net nu zijn grootste sterkte niet kon waarmaken

Dat Union het heel moeilijk gaat krijgen om te overwinteren in de Europa League is nu wel duidelijk geworden. En dat hebben ze toch wel aan zichzelf te wijten. Want tegen Toulouse hadden ze altijd moeten winnen.

Union kon onkarakteristiek niet scoren ondanks toch wel een heel aantal kansen. Dit seizoen scoort de leider in de JPL eigenlijk meer dan de expected goals aangeven, maar in Toulouse konden ze dat niet waarmaken. “Het is enorm frustrerend omdat de goals dit seizoen makkelijk binnen gaan”, aldus Vanhoutte. “We kregen hier drie à vier honderd procent mogelijkheden, maar nu maakten we géén goal. Op dit niveau moet je van die kansen één of twee doelpunten maken, maar nu blijf je met 0-0 achter.” In de tweede helft drong Union de tegenstander weg, maar het vizier stond niet goed afgesteld. “Ik vond ons het laatste kwartier van de eerste helft al beter. De tweede helft hadden we iets meer balbezit en drie open kansen om te scoren, maar we deden het niet.”