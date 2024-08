Cercle Brugge bekoopt grote gaten in defensie met pijnlijke nederlaag: terugmatch overbodig?

Cercle Brugge blijft jagen op een ticket voor een Europese groepsfase. Voorbij Molde raken in de derde ronde van de Europa League en dat was een zekerheid. Bij uitschakeling is er nog het vangnet van de Conference League.