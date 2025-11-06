Datum: 06/11/2025 21:00
Competitie: Europa League
Speeldag: Speeldag 4
Spektakel in Braga: dodelijk efficiënt Genk zorgt voor kleine stunt in thriller met zeven doelpunten
KRC Genk heeft Braga met 3-4 geklopt in de Europa League. De Limburgers speelden een geweldige tweede helft waarin ze dodelijk efficiënt waren, zowel vooraan als achteraan. Hier kan op verder gebouwd worden.

KRC Genk wou zijn ongeslagen reeks verderzetten in de Europa League tegen Braga. Coach Thorsten Fink besloot om niet te roteren in Portugal: dezelfde elf startten die afgelopen weekend in de basis stonden tegen Westerlo.

De Portugezen namen de wedstrijd meteen in handen. Net als Genk speelde Braga liefst in balbezit, en omdat het minder nonchalant was had de thuisploeg ook vaker het leer, zeker in de openingsfase. 

Heymans toont zich opnieuw belangrijk in zwakke eerste helft van Genk

Braga speelde met veel balbezit, zonder veel te creëren. Genk kon er eigenlijk weinig tegenover zetten en betaalde dat cash. Na een halfuur spelen klom de thuisploeg op voorsprong na een doelpunt van Zalazar.

Nkuba kopte in zijn voeten, terwijl de andere verdedigers hem lieten trappen. Dit was een gevolg van slecht verdedigen, en niet per se een verdienste van Braga. Na die openingsgoal kreeg Genk het nóg moeilijker. 

Genk kreeg weinig klaargespeeld vooraan, maar kwam op slag van rust toch op gelijke hoogte. Heymans kon, alweer op corner, het leer tegen de touwen werken. De middenvelder is oh zo belangrijk voor dit Genk en bewees dat opnieuw. 

Genk plots dodelijk efficiënt in prima tweede helft

En of Genk zich herpakte meteen na rust. Yira Sor veroverde het leer zelf, dribbelde richting doel en terwijl alle Braga-verdedigers anticipeerden op een voorzet, knalt de winger het leer zelf binnen. Onderkant deklat en doelpunt, een fantastische ingeving van Sor, die zijn slechte eerste helft goed kon maken.

Braga ging nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker maar was niet gevaarlijk genoeg Genk deed het goed door geen steken te laten vallen. Op het uur was het opnieuw prijs. Daan Heymans was opnieuw belangrijk met een assist voor Oh, die in één tijd afwerkte.

Het is opvallend hoe efficiënt Genk speelde. Een heel seizoen lang was dit net een van de grote problemen, maar in Braga was er niets van te merken. De Smurfen speelden een tweede helft vol vertrouwen en dat deed duidelijk deugd. Dit is iets waar ze op verder kunnen bouwen.

Braga gaf niet op

De thuisploeg bleef doorduwen en dat leverde uiteindelijk wel op. In minuut 71 kon Zalazar zijn tweede van de avond scoren: hij stormde het strafschopgebied binnen en kopte een knappe voorzet onhoudbaar binnen. Gewoon een prima doelpunt eigenlijk.

Het leek erop dat Genk nog moest beginnen bibberen, maar nog geen minuut later stond het 2-4. Karetsas legde terug tot op Medina nadat Heymans de bal veroverde. De linksachter plaatste het leer heerlijk in doel en zo hadden de Limburgers opnieuw een comfortabele voorsprong.

Genk stevende af op een zege, maar in extremis werd het nog heel spannend. Smets werkte na wat geharrewar voor doel de bal voorbij zijn eigen keeper. Een ongelukkig eigen doelpunt, maar de Limburgers wisten de voorsprong vast te houden.

Dit zal voor het mentale ongetwijfeld een enorme boost hebben gegeven. Braga pakte 9 op 9 voor Genk langskwam en verliest zo zijn eerste punten in de Europa League. We kunnen het een kleine stunt noemen, maar de 3-4 was ook gewoon een heel eerlijk resultaat. Bovendien een pluim voor de Genk-fans: de bezoekende supporters lieten zich 90 minuten lang luider horen dan het thuispubliek. Dit zal al bijna als een thuiswedstrijd hebben aangevoeld.

Racing telt nu zeven punten in de League Phase en doet het daarmee goed. De club zal zich nu moeten voorbereiden op de verplaatsing naar Gent dit weekend. De Buffalo's zijn gewaarschuwd, deze tweede helft van Genk was veelbelovend.

Opstellingen

Braga Braga
Hornicek Lukas 90' 6.2 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/15 (26.7%)
Cruz Lelo Leonardo Filipe 56' 5.7 -
  • Nauwkeurige passes: 25/32 (78.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/5 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Arrey-Mbi Bright 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 59/62 (95.2%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Lagerbielke Gustaf   90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 76/83 (91.6%)
  • Schoten op doel: 1/2
Gómez Perea Víctor 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 63/70 (90%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Horta Ricardo Jorge Luz A 77' 7.5 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 33/40 (82.5%)
  • Sleutelpasses: 6
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Moutinho Joao 56' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 44/47 (93.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Gorby Jean 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 80/84 (95.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Martinez Gabri   90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 35/38 (92.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
El Ouazzani Amine 56' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 9/12 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Zalazar Martínez Rodrigo ⚽ ⚽ 84' 9.1 -
  • Goals: 2
  • Nauwkeurige passes: 41/52 (78.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/7
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Bank
Niakate Sikou 0'  
Carvalho Vieira Vitor 0'  
Magalhães Sá Tiago 0'  
Rodrigues Oliveira Paulo André 0'  
Gabriel Moscardo 0'  
Victor Pau 13' 5.8 -
Dorgeles Mario 34' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 32/34 (94.1%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Grillitsch Florian 34' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 29/31 (93.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
Bellaarouch Alaa 0'  
Navarro Aliaga Francisco José 34' 7.4 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Schoten op doelkader: 1
Henrique Diego 6' 5.9  
  • Sleutelpasses: 1
KRC Genk KRC Genk
Van Crombrugge Hendrik 90' 6.0 8
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 13/30 (43.3%)
Kayembe Joris 90' 6.3 9
  • Nauwkeurige passes: 34/37 (91.9%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Smets Matte 90' 6.4 8
  • Nauwkeurige passes: 39/43 (90.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/9 (44.4%)
Sadick Aliu Mujaid 90' 6.3 10
  • Nauwkeurige passes: 35/37 (94.6%)
Nkuba Ken 45' 5.0 6
  • Nauwkeurige passes: 13/21 (61.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Hrosovský Patrik 90' 6.4 7
  • Nauwkeurige passes: 25/29 (86.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Heynen Bryan 90' 6.2 8
  • Nauwkeurige passes: 36/44 (81.8%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Heymans DaanA 77' 7.9 9
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 24/29 (82.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Karetsas Konstantinos A A 76' 7.7 10
  • Assists: 2
  • Nauwkeurige passes: 25/29 (86.2%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/4 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Oh Hyun-Gyu 77' 8.1 7
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
  • Schoten op doel: 3/3
Sor Yira Collins 64' 7.0 7
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 9/13 (69.2%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Bank
Steuckers Jarne 14' 6.7 7
Meer statistieken
Medina Yaimar 26' 6.6 8
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Schoten op doel: 1/1
Bibout Aaron 0'  
Sattlberger Nikolas 13' 5.9 7
Meer statistieken
Lawal Tobias 0'  
Mirisola Robin 0'  
Yokoyama Ayumu 0'  
Adedeji-Sternberg Noah 0'  
Palacios Adrian 0'  
Ndenge Kongolo Josue   45' 5.7 7
  • Nauwkeurige passes: 12/17 (70.6%)
Stevens Brent 0'  
Erabi Jusef 13' 6.5 6
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Herbeleef Braga - KRC Genk

Europa League

 Speeldag 4
Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 2-0 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles
Malmö FF Malmö FF 0-1 Panathinaikos Panathinaikos
FC Midtjylland FC Midtjylland 3-1 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 0-3 Celta De Vigo Celta De Vigo
Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado 1-0 Lille OSC Lille OSC
Utrecht Utrecht 1-1 FC Porto FC Porto
Nice Nice 1-3 Freiburg Freiburg
FC Basel FC Basel 3-1 FCSB FCSB
Sturm Graz Sturm Graz 0-0 Nottingham Forest Nottingham Forest
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 2-0 Feyenoord Feyenoord
Bologna Bologna 0-0 Brann Brann
Braga Braga 3-4 KRC Genk KRC Genk
Aston Villa Aston Villa 2-0 Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv
Ferencváros Ferencváros 3-1 Ludogorets Ludogorets
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 0-0 Fenerbahçe Fenerbahçe
PAOK PAOK 4-0 Young Boys Bern Young Boys Bern
Rangers FC Rangers FC 0-2 AS Roma AS Roma
Real Betis Real Betis 2-0 Lyon Lyon
