Slecht nieuws voor KRC Genk: "Niet zeker of ik fit geraak voor KAA Gent..."

Foto: © photonews

KRC Genk boekte donderdag een knappe 3-4 zege op het veld van Braga. De prestatie kreeg wel een domper: Ken Nkuba moest aan de rust afhaken met een hielblessure en is twijfelachtig voor de topper tegen KAA Gent.

KRC Genk zorgde donderdagavond voor een kleine stunt op bezoek bij Braga. De Limburgers vochten een zware wedstrijd uit en wonnen uiteindelijk met 3-4 op Portugese bodem.

De eerste helft was niet goed, maar Genk kwam wel heel sterk uit de kleedkamer na de pauze. Heymans, Sor, Oh en Medina zorgden voor de doelpunten. Genk was dodelijk efficiënt en profiteerde daarvan.

Nkuba is twijfelachtig voor clash met KAA Gent

Vrijdag keerden ze terug naar België, maar niet zonder kleerscheuren. Ken Nkuba bleef bij de rust namelijk binnen, hij werd vervangen door Josue Kongolo.

Nkuba had het moeilijk in de eerste helft, maar was dus ook niet helemaal fit. Na 45 minuten spelen werd dus duidelijk dat hij niet meer verder kon. De flankverdediger kampt met een hielblessure.

"Ik heb al een poosje last van mijn hiel, maar vandaag was doorspelen echt onmogelijk", zei hij bij Het Belang van Limburg. "Ik hoop dat de schade meevalt, maar op dit moment is het twijfelachtig of ik op tijd fit geraak voor de wedstrijd van zondag tegen KAA Gent."

