Thorsten Fink vond ontbrekend puzzelstuk bij Genk, hij doet Limburgers draaien

Daan Heymans komt helemaal boven water bij Genk en dat bewees hij tegen Braga. Met een doelpunt, een assist en een belangrijke balrecuperatie had de middenvelder een groot aandeel in de Europese zege van KRC Genk.

“Na negentig minuten kan je niet anders dan genieten”, vertelde hij na afloop bij Play Actie. “De laatste twintig minuten was het nog spannend, maar we hebben onze momenten perfect gekozen.”

Net voor rust kopte Heymans de belangrijke gelijkmaker binnen, op dat moment tegen de gang van het spel in. “We lagen zwaar onder in de eerste helft, wat ergens te verwachten was tegen een ploeg als Braga. Maar als je dan vlak voor rust 1-1 maakt, geeft dat een enorme boost. In de tweede helft hebben we met meer lef gespeeld en zijn we superefficiënt geweest. Zo win je Europese matchen.”

Heymans is de sleutelspeler

De 25-jarige Kempenaar is de man in vorm bij Genk. Met vier goals in vier wedstrijden is hij uitgegroeid tot een sleutelspeler in de Limburgse remonte. “Sinds ik in de basis sta, hebben we tien op twaalf gehaald. Dat is positief. We weten dat het spel nog beter kan, maar de punten tellen nu het meest. Als we daar beter voetbal aan kunnen koppelen, dan zijn we echt vertrokken.”

Heymans toont zich ook nuchter onder de recente lof. “Ik probeer gewoon mijn werk te doen voor de ploeg. De coach vraagt me om tussen de linies te bewegen en gevaar te creëren, en dat lukt nu goed. Maar uiteindelijk draait alles om de balans in het elftal, niet om individuele cijfers.”





De Europese stunt in Braga gaf Genk opnieuw vertrouwen na een wisselvallige periode. Heymans vat het treffend samen: “We groeien als ploeg, en dit soort avonden helpt daarbij. Zo’n overwinning toont dat we weer op het juiste pad zitten.”